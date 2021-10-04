Режиссер Валерия Гай Германика обратилась в суд из-за испорченной соседями картины

Москва, 4 октября. Режиссер Валерия Гай Германика подала иск в суд из-за неприятного инцидента с соседями. Люди, живущие над знаменитостью, затопили ее квартиру, из-за чего пострадала картина.

Создательница скандального сериала «Школа» в свое время приобрела столичную квартиру на Большой Дмитровке. Сейчас Гай Германика живет за городом, поэтому бывает в апартаментах лишь изредка. Во время очередной проверки выяснилось, что в квартире случился потоп.

«Соседка залила, которая вообще не живет в России и свою квартиру над нами сдает», — пожаловалась режиссер.

По словам знаменитости, в ее апартаментах вздулся паркет, но больше всего хозяйку расстроило, что из-за воды пострадала дорогая ей картина Юлии Заставы «Удовольствие приходит во время еды». Эксперты оценили общий ущерб в 408 тысяч рублей. Поскольку договориться мирно не удалось, Гай Германика обратилась в суд, передает Telegram-канал Mash.

Судебное разбирательство из-за потопа ранее пережила певица Тамара Гвердцители, правда, пострадавшей стороной стала не артистка, а ее соседка. В итоге эстрадная исполнительница добровольно возместила ущерб.