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МО РФ: экипаж подлодки «Северодвинск» осуществил запуск ракеты «Циркон» из-под воды

  /   Обновлено: 04 октября 2021 14:31
Армия
МО РФ: экипаж подлодки «Северодвинск» осуществил запуск ракеты «Циркон» из-под воды
Невские Новости  /  Дмитрий Тарусов

Мурманск, 4 октября. Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали на возможность проведения пусков из-под воды. Испытательные стрельбы провели с подлодки «Северодвинск», сообщает Минобороны РФ.

Представители военного ведомства передали СМИ, что первые испытания гиперзвуковой ракеты с борта подлодки провели в Баренцевом море. В этому году таких испытаний запланировано два. В ходе первого ракета успешно поразила заданную цель.

«АПЛ "Северодвинск" выполнила пуск ракеты "Циркон" с глубины 40 метров из Белого моря по условной цели в Баренцевом море», — сообщили в Минобороны РФ.

По словам представителей ведомства, полет ракеты с момента выхода из воды до попадания в цель полностью соответствовал заданной ей траектории.

«Циркон» — гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, разработанная специалистами НПО машиностроения. Ее принципиальным отличием является большая скорость полета и отсутствие аналогов за рубежом. Минобороны РФ уже подписало контракт на поставку партии гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон» в войска. Первые поставки ожидаются в 2022 году.

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