Аналитики Augen geradeaus назвали отчаянием закупку «ветхих» радиостанций для войск Германии

Берлин, 4 октября. Закупка устаревших радиостанций прошлого века для нужд немецкой армии была совершена от безысходности, заявили журналисты из Германии.

Военное руководство ФРГ еще много лет назад приступило к реализации программы по модернизации средств связи в войсках страны. Согласно планам Берлина, подобная инициатива должна обезопасить бундесвер от радиоперехватов и помех. Однако внедрение цифровых коммуникаций в ВС Германии протекает крайне медленно, ввиду чего командованием было принято решение о восстановлении работоспособности «ветхих» аналоговых радиостанций 1980-х годов и передаче их в неизменном виде войскам. По мнению авторов издания Augen geradeaus, подобный шаг свидетельствует о безысходной ситуации в армии.

«Это выглядит как акт отчаяния», — считают журналисты.

Устаревшими радиостанциями планируют оснастить боевую технику, не имеющую в настоящий момент средств связи, объяснили аналитики. По их словам, оборонное ведомство государства требует ускорить темпы возвращения аналоговых устройств в бундесвер из-за острого дефицита радиостанций. Подобная ситуация вынудила Берлин пойти на этот шаг, так как бюрократические проволочки, связанные с покупкой цифрового оборудования, могут надолго лишить войска связи, констатировали авторы публикации.

Ранее американские аналитики смоделировали виртуальный вооруженный конфликт между силами НАТО и ВС РФ в Прибалтике, придя к выводу, что развернутые в регионе бронетанковые части немецкой армии не смогут помешать российским войскам одержать победу в кратчайшие сроки в случае реальной войны.