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Опубликован тизер-трейлер мультфильма «Три богатыря и Конь на троне»

  /   Обновлено: 04 октября 2021 14:07
Общество
Опубликован тизер-трейлер мультфильма «Три богатыря и Конь на троне»
Prt Scr youtube.com  /  SonyPicturesRU

Москва, 4 октября. Мультфильм «Три богатыря и Конь на троне» выйдет в российский прокат в конце года. Для поклонников анимации подготовили тизер-трейлер.

Одноминутное видео появилось на официальном YouTube-канале SonyPicturesRU в понедельник. По сюжету, «как всегда, наш любимый конь вляпался в историю». Юлий и Князь Владимирский случайно поменялись телами. Конь наслаждается жизнью во дворце и правит Киевом, в то время как Князю приходится пахать в поле и искать способ вернуть все на свои места. Спасать героев снова придется богатырям.

Разработкой мультфильма занималась студия «Мельница». Режиссерами новой картины о приключениях Коня Юлия выступили Дарина Шмидт и Константин Феоктистов. Мультфильм «Три богатыря и Конь на троне» появится на больших экранах 30 декабря.

Компания Nintendo занимается разработкой мультфильма об известном персонаже видеоигр Марио. Озвучит главного героя картины популярный актер Крис Пратт.

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мультфильм трейлер три богатыря и конь на троне
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