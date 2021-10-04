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Памфилова назвала непонятным процесс отказов от депутатских мандатов
Политика
Памфилова назвала непонятным процесс отказов от депутатских мандатов
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 4 октября. Центральная избирательная комиссия удивлена тому, что победившие на выборах в Госдуму депутаты начали массово отказываться от мандатов, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Представители комиссии не могут понять, чем обусловлены такие непонятные процессы.

«У нас продолжается непонятный процесс отказов от полученных мандатов. Не хочу это комментировать, это уже избиратели будут давать этому оценку», — отметила Памфилова во время заседания.

Как стало известно ранее, Центризбирком передаст вакантный думский мандат директора Государственного театра наций Марии Ревякиной российскому актеру Владимиру Машкову. Об этом говорится в постановлении комиссии.

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