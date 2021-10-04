Пересильд будет использовать лайфхаки от космонавтов, чтобы сохранить внешность на МКС

Москва, 4 октября. Актриса Юлия Пересильд рассказала, что будет делать команда фильма «Вызов» с изменением внешности во время съемок в космосе.

Артистка приняла участие в пресс-конференции, посвященной предстоящему старту пилотируемого корабля «Союз МС-19». Аппарат с Пересильд и режиссером Климом Шипенко на борту отправится на МКС 5 октября.

В ходе общения с прессой журналисты уточнили у артистки, не опасается ли она выглядеть непривлекательно на экране. Видеокадры с МКС свидетельствуют, что внешность людей на станции меняется. По словам Пересильд, для нее это очень больной вопрос, поэтому она ждет утро 6 октября.

«Как все девочки понимают, что утро на Земле бывает непростым. Посмотрим, что будет там. Конечно, мы об этом много думали и размышляли. У нас есть какие-то лайфхаки от космонавтов», — подчеркнула актриса.

Артистка готова попробовать все способы в борьбе за внешность. При этом знаменитость понимает, что победить воздействие невесомости очень трудно.

«Наверное, что-то мы не сможем изменить, поэтому, дорогие и любимые зрители, вы увидите меня на Земле в моем обличие, а тут уж потерпите», — подытожила Пересильд в ходе пресс-конференции, которую транслирует ТАСС.

Госкомиссия Роскосмоса уже утвердила основной киноэкипаж фильма «Вызов», в который помимо Пересильд и Шипенко вошел космонавт Антон Шкаплеров. Одобрение получил и дублирующий экипаж.