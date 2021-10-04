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Четыре человека стали жертвами лобового ДТП в Башкирии

  /   Обновлено: 04 октября 2021 13:55
Происшествия
Четыре человека стали жертвами лобового ДТП в Башкирии
Федеральное агентство новостей

Уфа, 4 октября. Водитель автомобиля ВАЗ по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения и спровоцировал лобое столкновение с иномаркой. Жертвами ДТП стали четверо.

Смертельная авария произошла в Альшеевском районе на трассе Раевка —Ташлы. Там не поделили дорогу ВАЗ 2114 и Renault LOGAN.

По предварительным данным, водитель отечественной легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где двигалась иномарка. В результате лобового столкновения погибли четыре человека: две пассажирки Renault, водитель и женщина из салона ВАЗа. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Тем временем кузбассовец без прав сбил 16-летнюю девушку и скрылся с места ДТП, сообщает портал A42.RU. Пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, где на нее и наехал ВАЗ.

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