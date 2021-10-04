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Песков не исключил возможности заключения прямых газовых контрактов с Украиной

  /   Обновлено: 04 октября 2021 14:01
Экономика
Песков не исключил возможности заключения прямых газовых контрактов с Украиной
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 4 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал продажу газа Украине вопросом целесообразности.

Вопрос о прямых поставках голубого топлива Киеву может быть решен на переговорах, приводит РИА Новости слова представителя Кремля. Он напомнил, что компания-экспортер «Газпром» никогда не отрицала возможность заключить такой контракт.

Украинская сторона прекратила закупать у РФ газ с ноября 2015 года. Вместо этого он стал приобретаться по реверсу в Европе по более высокой цене. Теперь, когда стоимость голубого топлива взлетела на рынке ЕС еще больше, это сильно ударило по Украине.

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украина песков газ поставки газа Россия и украина
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