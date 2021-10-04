Психолог Богданова собрала советы, как подготовиться к видеоконференции на удаленке

Москва, 4 октября. Правила этикета для онлайн-совещаний сформировались спонтанно, этому способствовала пандемия и работа в дистанционном формате.

Бизнес-психолог Маргарита Богданова собрала лайфхаки, как не попасть впросак и не стать героем забавного ролика на YouTube. На видеохостинге много историй о голых мужьях в кадре, какающих детях, депутате с вейпом и прокуроре с котенком. Богданова описала основные правила этикета для видеоконференций и совещаний онлайн.

Имя и фото. Психолог рекомендовала использовать настоящие данные, чтобы коллегам и начальству не приходилось угадывать собеседника по инициалам или забавному нику. Фотографию на аватарку лучше взять не в полный рост, на маленькой картинке сложно разглядеть человека на удалении. Фото с пляжа или клуба тоже лучше оставить для другого случая, советует психолог.

Внешний вид. Не стоит впадать в крайности — на онлайн-совещании неуместны неформальные футболки, так же как официальный смокинг. Следует найти золотую середину и обязательно надеть штаны, рекомендует Богданова.

Фон. В кадр не должны попадать посторонние предметы, фон предпочтительней нейтральный, без «визуального шума». Одежда не должна сливаться с обоями за спиной, напоминает психолог.

Техника. Необходимо проверить работоспособность всех элементов — камеру, наушники, микрофон. Если для видеосовещания используется смартфон, то его лучше установить на штатив, чтобы не дергалась картинка. Во время конференции стоит отключать микрофон, чтобы не стать причиной курьезной ситуации.

«Одна сотрудница не знала, как выключить микрофон, чем пользовался ее кот, активно мяукавший рядом. Происходящее сильно развеселило коллег, но не начальника. Тот решил, что смеются над ним, и потом уже никто особо не радовался», — рассказала Богданова.

Во время выступления камера должна быть включена, за исключением тех случаев, когда звонок был незапланированный или локация не позволяет осуществить видеосвязь.

Уважение к собеседникам. Не стоит опаздывать на онлайн-совещание или проверять аппаратуру после его начала. До звонка нужно убедиться, что техника работает, в помещении тихо и никто не будет отвлекать от работы. Не стоит удаляться от конференции, даже если нет задачи выступать. Психолог напомнила историю эстонского депутата, который во время видеосовещания курил вейп, лежа на кровати, и стал героем новостей.

Сервис поиска работы Superjob провел опрос среди россиян, в результате которого выяснилось, что дистанционный формат работы снизил уровень дискриминации при трудоустройстве. В условиях пандемии работодатели стали больше обращать внимание на навыки и опыт, чем на пол и возраст кандидата.