Кремль: Путин проведет ряд встреч с главами парламентских фракций Госдумы нового созыва

Москва, 4 октября. Российский лидер Владимир Путин встретится с главами парламентских фракций Госдумы VIII созыва. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, практика встреч начнется на грядущей неделе.

«Вы знаете, что неделю назад была встреча с руководителями парламентских фракций, когда все вместе встречались, и на этой встрече президент пообещал уже в ближайшее время по отдельности с ними со всеми встретиться», — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что профильная комиссия Госдумы намерена обсудить с представителями компании Google факты вмешательства в российские выборы.

По словам депутата парламента Василия Пискарева, думская комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направила представителям Google обращение с предложением обсудить нарушение законов РФ и проявление двойных стандартов со стороны компании во время проведения прошедших в сентябре выборов.