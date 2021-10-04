Песков оценил идею вице-премьера Чечни заставлять нарушителей извиняться на камеру

Москва, 4 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил инициативу чеченских властей по поводу распространения практики извинений на камеру.

По словам представителя Кремля, озвученное вице-премьером Чечни Джамбулатом Умаровым предложение не входит в компетенцию властей.

«Это вообще не наш вопрос. Это вопрос к правоохранителям и специалистам в этой области», — отметил Песков.

Предложением внедрить в России практику извинений на камеру накануне поделился вице-премьер Чечни Джамбулат Умаров. По словам чеченского политика, заснятые на видео проступки нужно извиняться также на камеру.

Ранее блогер Руслан Бобиев поделился в соцсетях фотографию с имитацией полового акта на фоне храма Василия Блаженного. Полиция арестовала Бобиева на 10 суток, после этого он принес публичные извинения на камеру.