Почему ОАЭ отказываются от соперничества с Турцией и Ираном

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) намерены добиваться отсутствия региональной напряженности и хотят сконцентрироваться на восстановлении экономики после пандемии коронавируса, ради чего планируют уладить существующие разногласия с Ираном и Турцией.

США подводят союзников

По словам дипломатического советника президента ОАЭ Анвара Гаргаша, политическую обстановку на Ближнем Востоке необходимо стабилизировать как можно скорее, поскольку приверженность США региону вызывает сомнения, а нарастающая конфронтация между Вашингтоном и Пекином становится причиной беспокойства.

Anwar Gargash, diplomatic adviser to the UAE president, told a conference on Saturday there was uncertainty about the United States commitment to the region and concern about a "looming cold war" between Washington and Beijing.https://t.co/Edl1m5r6NS — Dawn.com (@dawn_com) October 3, 2021

В сложившейся обстановке страны Персидского залива находятся в наиболее уязвимом положении — они одновременно зависят как от военной поддержки США, так и от экономического партнерства с КНР.

«Нас всех очень беспокоит надвигающаяся холодная война. Это плохая новость для всех нас, потому что идея выбора проблематична в международной системе. Я думаю, что это не будет "легкой прогулкой"», — сказал эмиратский чиновник.

В то же время Соединенные Штаты выводят свои силы и ударные средства из ближневосточных стран. Прямой демонстрацией последствий этого стал Афганистан, который после ухода военнослужащих США и НАТО был быстро захвачен «Талибаном»1 (запрещен в РФ).

«В ближайшие годы мы увидим, что происходит с американским присутствием в регионе. Я не думаю, что мы уже знаем, к чему это приведет, но Афганистан — это определенно испытание, и, честно говоря, это очень тревожит», — заявил Гаргаш.

Gulf states, which have strong economic ties with #China, are also heavily reliant on the US military umbrella and are closely watching talks with #Iran to revive a 2015 nuclear pact as well as the Taliban's return to power in #Afghanistan.https://t.co/3FXu3Fyotr — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 3, 2021

Кроме того, Пентагон начал переброску военной техники из союзных государств Персидского залива на другие приоритетные для политики Вашингтона направления. Степень участия США в жизни Ближнего Востока уже не та, что была раньше, и это беспокоит их давних союзников.

«Мы должны лучше управлять нашим регионом. Здесь образовался вакуум, а всякий раз, когда он возникает, начинаются проблемы», — считает советник главы ОАЭ.

В то же время администрация Джо Байдена демонстрирует свою заинтересованность в возвращении «ядерной сделки» с Ираном, с чем согласны не все государства региона. ОАЭ наравне с Саудовской Аравией и Израилем опасаются усиления военной мощи Тегерана, которая может стать еще больше после возможного снятия американских санкций.

UAE official says time to manage rivalry with Iran and Turkey https://t.co/xm7GO2XnhJ by Financely Group pic.twitter.com/Ib9qxPJjpO — Financely Group (@financelygroup) October 3, 2021

Эмираты перенимают инициативу

В сложившейся обстановке Абу-Даби намерен внести свой вклад в деэскалацию напряженности путем взаимодействия с Ираном и Турцией, влиянию которых он ранее пытался противостоять в конфликтах на территории Йемена и других стран Ближнего Востока.

Иранский вопрос

ОАЭ, как и Саудовская Аравия, считают, что «ядерная сделка» с Тегераном, заключенная в 2015 году, была несовершенна. Эта позиция объясняется тем, что договор не учитывал развитие ракетной программы Ирана и сеть лояльных ему региональных группировок.

wikipedia.org / aja.ir / CC BY 4.0

Несмотря на это Абу-Даби держит курс на дипломатическое решение всех существующих разногласий с Иранской Республикой.

«Положительно ли я отношусь к тому, что мы обращаемся к Ирану? Да. Уверен ли я в том, что Тегеран изменит свой региональный курс? Должен сказать, что здесь я более реалистичен, но я готов поспорить, что они также обеспокоены эскалацией напряженности», — высказал свое мнение Анвар Гаргаш.

Помимо данных вопросов, двустороннее взаимодействие осложняет территориальный конфликт, касающийся островов Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб в Персидском заливе. Кроме того, обе страны имеют радикально противоположные взгляды на возможность взаимодействия с Израилем — в то время как ОАЭ нормализовали с ним отношения, Исламская Республика все еще не признает право еврейского государства на существование.

Федеральное агентство новостей /

Однако, несмотря на все это, ближневосточные державы предпочитают идти путем взаимного уважения. Кроме того, еще в 2019 году, в самый пик противостояния Тегерана и Вашингтона, Эмираты и Иран проводили тайные переговоры, организованные ради стабилизации региональной обстановки.

И обе страны продолжают демонстрировать свою готовность к дальнейшему улучшению отношений. Кроме того, новый иранский президент Эбрахим Раиси определил курс на сближение с ближневосточными государствами.

«Мы консультируемся и сотрудничаем с нашими соседями для развития отношений и достижения регионального сотрудничества», — заявлял глава МИД Исламской Республики Амир Абдоллахиян после недавней встречи с премьер-министром ОАЭ Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом в Багдаде.

Федеральное агентство новостей / ТАСС\Джавахадзе Зураб

Контакты с Турцией

Анкара является второй важной державой, в дружественных связях с которой теперь заинтересован Абу-Даби.

«Недавний пересмотр Турцией своей политики в отношении Египта и «Братьев-мусульман» (организация запрещена в РФ), а также в отношении Саудовской Аравии и других стран можно только приветствовать. И я думаю, что то, что мы находимся на полпути и протягиваем руку помощи, очень важно», — отметил советник президента Эмиратов.

В действительности сейчас Анкара активно обсуждает с Каиром вопросы нормализации отношений, а также делает шаги навстречу Абу-Даби и Эр-Рияду. Одним из условий улучшения внешнеполитических связей этих стран является прекращение поддержки исламистской радикальной группировки, которую на протяжении долгого времени поддерживал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

И хоть он пока неохотно выполняет требования потенциальных международных партнеров, некоторые каналы обеспечения «Братьев-мусульман» все же были закрыты по его инициативе, что не прошло мимо внимания ближневосточных лидеров. И теперь эмиратско-турецкие отношения развиваются все больше.

UAE's wealth fund seeks to invest in Turkey, report says https://t.co/OJserA83Um — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) September 28, 2021

Приоритеты Абу-Даби

Пандемия COVID-19 нанесла ощутимый удар по мировой экономике, так что основным направлением работы ОАЭ является стабилизация собственного бюджета, ее развитие предприятий страны и курс на диверсификацию. И плодотворно идти этим путем будет сложно в условиях нестабильности региона и постоянного соперничества с другими державами.

The UAE is trying to manage long-running rivalries as a senior official says "there is a vacuum and whenever there is a vacuum there is trouble" ... https://t.co/2IO8hBHbS9 — The New Arab (@The_NewArab) October 3, 2021

Именно по этой причине сейчас Эмираты озабочены улучшением отношений с соседями и крупными игроками Ближнего Востока. Абу-Даби стремится создать для себя благоприятные условия, устранив ключевые преграды на пути к своему развитию.

Ранее страна определила для себя новый курс развития на ближайшие 50 лет — глобальный план UAE Centennial 2071, который должен быть полностью реализован к 100-лентему юбилею с момента основания государства.

Федеральное агентство новостей /

Чтобы добиться успеха в этом деле, кабинет министров Эмиратов был обновлен, власти разработали детальный план работы, которая должна вывести страну в число наиболее развитых государств мира. И в Объединенных Арабских Эмиратах понимают, что достичь поставленной цели они смогут только путем сотрудничества с другими державами.

При этом надежда на вклад США в развитие ближневосточного региона у его представителей постепенно сходит на нет. Существовавшее ранее партнерство было обусловлено только временными интересами Вашингтона, которые вновь изменились после смены администрации, решившей оставить своих союзников наедине с их проблемами.

1 Организация запрещена на территории РФ.