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Песков: в Кремле считают «Досье Пандоры» набором голословных утверждений

  /   Обновлено: 04 октября 2021 13:48
Экономика
Песков: в Кремле считают «Досье Пандоры» набором голословных утверждений
ИА Политика Сегодня  /  Ягудаев Владимир

Москва, 4 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отношение властей к расследованию «Досье Пандоры».

Официальный представитель Кремля отреагировал на материал сообщества журналистов ICIJ. Авторы заявляют о якобы причастности многих мировых лидеров к офшорным схемам. Сами журналисты называли расследование масштабным разоблачением.

«В Кремле не увидели ничего особенного в "Досье Пандоры", нет там и скрытых "богатств" окружения Путина, повода для каких-то проверок тоже не усматривают и считают, что это набор голословных утверждений», — сказал он.

Песков добавил, что по досье можно судить лишь о США, как о крупнейшем в мире офшоре. Он отметил, что это противоречит декларируемой в Америке борьбе с отмыванием средств.

Пресс-секретарь главы государства ранее прокомментировал другой международный вопрос. Он рассказал прессе о переговорах, которые вели президент Владимир Путина и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

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песков кремль коррупция финансы расследования досье пандоры
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