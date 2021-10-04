Песков: в Кремле считают «Досье Пандоры» набором голословных утверждений

Москва, 4 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отношение властей к расследованию «Досье Пандоры».

Официальный представитель Кремля отреагировал на материал сообщества журналистов ICIJ. Авторы заявляют о якобы причастности многих мировых лидеров к офшорным схемам. Сами журналисты называли расследование масштабным разоблачением.

«В Кремле не увидели ничего особенного в "Досье Пандоры", нет там и скрытых "богатств" окружения Путина, повода для каких-то проверок тоже не усматривают и считают, что это набор голословных утверждений», — сказал он.

Песков добавил, что по досье можно судить лишь о США, как о крупнейшем в мире офшоре. Он отметил, что это противоречит декларируемой в Америке борьбе с отмыванием средств.

Пресс-секретарь главы государства ранее прокомментировал другой международный вопрос. Он рассказал прессе о переговорах, которые вели президент Владимир Путина и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.