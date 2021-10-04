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Песков: для встречи Путина и Зеленского нет предпосылок

  /   Обновлено: 04 октября 2021 13:33
Политика
Песков: для встречи Путина и Зеленского нет предпосылок
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Москва, 4 октября. Президент России Владимир Путин готов к прямым переговорам с главой украинского государства Владимиром Зеленским, но пока для этого нет оснований, заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что Путин всегда выражал готовность к диалогу с Зеленским. Песков сообщил об этом в ходе традиционного брифинга для представителей СМИ.

«Президент Путин никогда не отвергал возможность такой встречи (с Зеленским. — Прим. ред.). Более того, он говорил, что тоже готов ее провести, но сначала хорошо бы определиться с тем, что два президента могли бы обсуждать», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, объективных предпосылок для российско-украинских переговоров на высшем уровне в данный момент нет. «Никаких новых элементов здесь тоже не появилось», резюмировал отсутствие продвижения к переговорам Путина и Зеленского пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Песков прокомментировал данные о снижении темпов вакцинации россиян от коронавирусной инфекции.

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