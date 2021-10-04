Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 октября 14:59
14:58
Общество
Кинокритик Шпагин о съемках на МКС: Фильм в космосе хорош для хайпа, но этого мало
14:58
Политика
Партия «Грузинская мечта» одержала победу на местных выборах
14:57
Весь мир
Почему ОАЭ отказываются от соперничества с Турцией и Ираном
14:56
Происшествия
Колокольцев: коррупция среди сотрудников ГИБДД остается высокой
14:54
Общество
Премьер-министр России Мишустин поздравил медиков с международным Днем врача
14:54
Общество
Попова призвала внедрить систему наблюдения за россиянами на самоизоляции
14:53
Происшествия
МВД заявило о росте числа жертв ДТП с участием такси, автобусов и электросамокатов
14:50
Происшествия
Более 47 млн руб. было похищено в рамках строительства дорог в Калининградской области
14:46
Экономика
Байден, Харрис или «третья сила»: кто руководит США сегодня и будет руководить завтра
14:44
Весь мир
Глава SOHR опроверг информацию о выводе сирийских наемников из Ливии
Все новости

Кремль рассматривает заявление главы Владимирской области Сипягина об отставке

  /   Обновлено: 04 октября 2021 13:30
Политика
Кремль рассматривает заявление главы Владимирской области Сипягина об отставке
Пресс-служба губернатора Владимирской области

Москва, 4 октября. Направленное в Кремль заявление главы Владимирской области Владимира Сипягина об отставке находится на рассмотрении. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что получивший мандат депутата Госдумы Сипягин направил в администрацию президента России заявление об отставке с должности губернатора Владимирской области.

По словам Пескова, в настоящее время заявление Сипягина находится на рассмотрении. В ближайшее время президент примет решение по данному вопросу.

«Оно на рассмотрении. Вы будете проинформированы своевременно», — сказал Песков.

Владимир Сипягин является членом ЛДПР. В 2018 году он одержал победу во втором туре губернаторских выборов во Владимирской области, набрав 57,14% голосов.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Кремль рассматривает заявление главы Владимирской области Сипягина об отставке
путин песков отставка сипягин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru