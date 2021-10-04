Кремль рассматривает заявление главы Владимирской области Сипягина об отставке

Москва, 4 октября. Направленное в Кремль заявление главы Владимирской области Владимира Сипягина об отставке находится на рассмотрении. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что получивший мандат депутата Госдумы Сипягин направил в администрацию президента России заявление об отставке с должности губернатора Владимирской области.

По словам Пескова, в настоящее время заявление Сипягина находится на рассмотрении. В ближайшее время президент примет решение по данному вопросу.

«Оно на рассмотрении. Вы будете проинформированы своевременно», — сказал Песков.

Владимир Сипягин является членом ЛДПР. В 2018 году он одержал победу во втором туре губернаторских выборов во Владимирской области, набрав 57,14% голосов.