Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 октября 14:59
14:58
Общество
Кинокритик Шпагин о съемках на МКС: Фильм в космосе хорош для хайпа, но этого мало
14:58
Политика
Партия «Грузинская мечта» одержала победу на местных выборах
14:57
Весь мир
Почему ОАЭ отказываются от соперничества с Турцией и Ираном
14:56
Происшествия
Колокольцев: коррупция среди сотрудников ГИБДД остается высокой
14:54
Общество
Премьер-министр России Мишустин поздравил медиков с международным Днем врача
14:54
Общество
Попова призвала внедрить систему наблюдения за россиянами на самоизоляции
14:53
Происшествия
МВД заявило о росте числа жертв ДТП с участием такси, автобусов и электросамокатов
14:50
Происшествия
Более 47 млн руб. было похищено в рамках строительства дорог в Калининградской области
14:46
Экономика
Байден, Харрис или «третья сила»: кто руководит США сегодня и будет руководить завтра
14:44
Весь мир
Глава SOHR опроверг информацию о выводе сирийских наемников из Ливии
Все новости

Песков: Путин примет в Кремле депутатов Госдумы нового созыва 12 октября

  /   Обновлено: 04 октября 2021 13:55
Политика
Песков: Путин примет в Кремле депутатов Госдумы нового созыва 12 октября
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 4 октября. Президент РФ Владимир Путин примет в Кремле депутатов Госдумы нового созыва. Встречу проведут в Георгиевском зале 12 октября, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В понедельник представитель Кремля подтвердил дату встречи президента с депутатами Думы нового созыва. Ранее СМИ стало известно, что она была назначена на 12 октября, что совпадает с первым заседанием Госдумы VIII созыва в обновленном составе.

«Да. Такая подготовка ведется», — подтвердил журналистам Песков.

Согласно Конституции, Госдума собирается на первое заседание на 30-й день после избрания. Президент вправе созвать заседание раньше срока, как это и произошло в этом году: Путин распорядился о проведении первого заседания раньше срока. В эту парламентскую сессию депутаты должны рассмотреть сразу несколько важных проектов, включая бюджет на 2022 – 2024 годы.

В Госдуму VIII созыва по итогам выборов попали 218 новых депутатов, 232 парламентария сохранили за собой мандаты. В пятницу новые парламентарии прошли регистрацию, а в понедельник, 4 октября, пройдет заседание рабочей группы по подготовке первого заседания.

Ранее стало известно, что профильная комиссия Госдумы намерена обсудить с представителями компании Google факты вмешательства в российские выборы, о чем прессе сообщил депутат парламента Василий Пискарев.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Песков: Путин примет в Кремле депутатов Госдумы нового созыва 12 октября
путин песков госдума
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru