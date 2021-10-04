Песков: Путин примет в Кремле депутатов Госдумы нового созыва 12 октября

Москва, 4 октября. Президент РФ Владимир Путин примет в Кремле депутатов Госдумы нового созыва. Встречу проведут в Георгиевском зале 12 октября, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В понедельник представитель Кремля подтвердил дату встречи президента с депутатами Думы нового созыва. Ранее СМИ стало известно, что она была назначена на 12 октября, что совпадает с первым заседанием Госдумы VIII созыва в обновленном составе.

«Да. Такая подготовка ведется», — подтвердил журналистам Песков.

Согласно Конституции, Госдума собирается на первое заседание на 30-й день после избрания. Президент вправе созвать заседание раньше срока, как это и произошло в этом году: Путин распорядился о проведении первого заседания раньше срока. В эту парламентскую сессию депутаты должны рассмотреть сразу несколько важных проектов, включая бюджет на 2022 – 2024 годы.

В Госдуму VIII созыва по итогам выборов попали 218 новых депутатов, 232 парламентария сохранили за собой мандаты. В пятницу новые парламентарии прошли регистрацию, а в понедельник, 4 октября, пройдет заседание рабочей группы по подготовке первого заседания.

Ранее стало известно, что профильная комиссия Госдумы намерена обсудить с представителями компании Google факты вмешательства в российские выборы, о чем прессе сообщил депутат парламента Василий Пискарев.