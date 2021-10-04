Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 октября 14:59
14:58
Общество
Кинокритик Шпагин о съемках на МКС: Фильм в космосе хорош для хайпа, но этого мало
14:58
Политика
Партия «Грузинская мечта» одержала победу на местных выборах
14:57
Весь мир
Почему ОАЭ отказываются от соперничества с Турцией и Ираном
14:56
Происшествия
Колокольцев: коррупция среди сотрудников ГИБДД остается высокой
14:54
Общество
Премьер-министр России Мишустин поздравил медиков с международным Днем врача
14:54
Общество
Попова призвала внедрить систему наблюдения за россиянами на самоизоляции
14:53
Происшествия
МВД заявило о росте числа жертв ДТП с участием такси, автобусов и электросамокатов
14:50
Происшествия
Более 47 млн руб. было похищено в рамках строительства дорог в Калининградской области
14:46
Экономика
Байден, Харрис или «третья сила»: кто руководит США сегодня и будет руководить завтра
14:44
Весь мир
Глава SOHR опроверг информацию о выводе сирийских наемников из Ливии
Все новости

Межливийские переговоры в Марокко не привели к консенсусу по президентским выборам
Весь мир
Межливийские переговоры в Марокко не привели к консенсусу по президентским выборам
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Рабат, 4 октября. Делегации Высшего государственного совета (ВГС) и Палаты представителей на встречах в Марокко не смогли достичь итогового соглашения. Дата проведения выборов президента Ливии остается открытой, передает издание Sputnik.

На прошлой неделе состоялся очередной раунд переговоров парламентариев. Обсуждения посвящены избирательному процессу, запланированному на 24 декабря.

В совместном заявлении стороны призвали международное сообщество поддержать ливийский плебисцит. Они указали на необходимость предоставления зарубежных наблюдателей для обеспечения надлежащего выполнения этого права. Также отмечено, что выборы состоятся «в соответствии с согласованными законами и на основе результатов Форума политического диалога (ФПД)».

По словам участников встреч в Рабате, делегации не достигли консенсуса по закону о президентских выборах. При этом у них сошлись взгляды относительно проведения голосования в законодательные органы.

ВГС стремится к тому, чтобы парламентский плебисцит состоялся в конце текущего года. Однако ведомство считает необходимым отложить на март 2022-го выборы главы государства. Палата представителей, в свою очередь, настаивает на проведении избирательного процесса в один день.

Депутат парламента Саид Амгиб ранее предупреждал о планах членов ВГС, поддерживающих «Братьев-мусульман» (запрещено в РФ), сорвать избирательный процесс. По его словам, исламисты намерены перенести дату голосования.

На днях ливийские политические партии потребовали от Высшей национальной избирательной комиссии не допустить членов Президентского совета и Правительства национального единства (ПНЕ) к участию в выборах.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Межливийские переговоры в Марокко не привели к консенсусу по президентским выборам
ливия палата представителей вгс
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru