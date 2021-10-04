Межливийские переговоры в Марокко не привели к консенсусу по президентским выборам

Рабат, 4 октября. Делегации Высшего государственного совета (ВГС) и Палаты представителей на встречах в Марокко не смогли достичь итогового соглашения. Дата проведения выборов президента Ливии остается открытой, передает издание Sputnik.

На прошлой неделе состоялся очередной раунд переговоров парламентариев. Обсуждения посвящены избирательному процессу, запланированному на 24 декабря.

В совместном заявлении стороны призвали международное сообщество поддержать ливийский плебисцит. Они указали на необходимость предоставления зарубежных наблюдателей для обеспечения надлежащего выполнения этого права. Также отмечено, что выборы состоятся «в соответствии с согласованными законами и на основе результатов Форума политического диалога (ФПД)».

По словам участников встреч в Рабате, делегации не достигли консенсуса по закону о президентских выборах. При этом у них сошлись взгляды относительно проведения голосования в законодательные органы.

ВГС стремится к тому, чтобы парламентский плебисцит состоялся в конце текущего года. Однако ведомство считает необходимым отложить на март 2022-го выборы главы государства. Палата представителей, в свою очередь, настаивает на проведении избирательного процесса в один день.

Депутат парламента Саид Амгиб ранее предупреждал о планах членов ВГС, поддерживающих «Братьев-мусульман» (запрещено в РФ), сорвать избирательный процесс. По его словам, исламисты намерены перенести дату голосования.

На днях ливийские политические партии потребовали от Высшей национальной избирательной комиссии не допустить членов Президентского совета и Правительства национального единства (ПНЕ) к участию в выборах.