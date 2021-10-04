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Кинокритик Шпагин о съемках на МКС: Фильм в космосе хорош для хайпа, но этого мало
Общество
Кинокритик Шпагин о съемках на МКС: Фильм в космосе хорош для хайпа, но этого мало
пресс-служба первого канала  /  Саша Гусов

Художественный фильм в космосе — это очень круто для хайпа, но полноценный успех кинокартины зависит не от него. Об этом в беседе с ФАН рассказал кинокритик Александр Шпагин.

Роскосмос 3 октября утвердил первый в мире киноэкипаж к полету на Международную космическую станцию (МКС) для съемок фильма «Вызов». Киногруппа в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова поднимется на борт космического корабля уже во вторник, 5 октября. Старт из Казахстана запланирован на 11:55 по московскому времени. На космической станции Пересильд и Шипенко должны провести примерно 10 дней и вернуться на Землю 17 октября.

Кинокритик Александр Шпагин отметил, что сама по себе акция со съемками в космосе — очень коммерчески привлекательная. По его мнению, и режиссера здесь правильно подобрали.

«Клим Шипенко — пока самый успешный российский режиссер, если учесть, что «Холоп» собрал максимальную кассу и даже перегнал «Движение вверх», — отметил он.

Шпагин напомнил, что подобная съемка могла состояться еще в 90-е годы прошлого столетия.

«Фильм в космосе хорош для хайпа, но этого мало» — кинокритик Шпагин о съемках на МКС
roscosmos.ru  / ЦПК / Роскосмос

«Тогда для нее уже тренировались, включая актеров Валерия Леонтьева и Владимира Стеклова. Не получилось, они зря готовились целый год. Все отменили тогда — денег не хватило», — сказал киновед.

Кинокритик подчеркнул, что для хайпа идея — очень крутая, но примут ли этот фильм зрители — большой вопрос.

«Что будет дальше – не очень понятно, потому что полноценный успех фильма зависит не от первого хайпа, а от сарафанного радио, которое обеспечивается, только если картина по-настоящему хороша», — сказал он.

Шпагин пояснил, что проекты, изначально задумывающиеся как коммерчески успешные, долго прорабатывают, что сковывает авторов и продюсеров. В итоге коммерческие фильмы не находят отклика в сердцах людей, исключения бывают, но их мало.  

«Мешает гигантомания, которая была изначально заложена в основе самого проекта. Случались и исключения. Например, «Челюсти» — картина продумывалась и прорабатывалась досконально. И первые «Звездные войны». У нас из успешного можно вспомнить фильм «Брат-2», который продумывался именно коммерчески, с ним все получилось, но это исключение.

Получится ли здесь — надо смотреть дальше. А так — дело интересное. Главное, чтобы все вернулись живыми и здоровыми. Хотя из-за коронавируса, наверное, в космосе сейчас безопаснее, чем на Земле», — заключил киноисторик.

«Фильм в космосе хорош для хайпа, но этого мало» — кинокритик Шпагин о съемках на МКС
roscosmos.ru  / ЦПК / Роскосмос

Ранее корреспондент Федерального агентства новостей поговорил с летчиком-космонавтом, членом отряда космонавтов ФГБУ НИИ ЦПК, Героем РФ Андреем Борисенко о том, что предстоит пережить при взлете актрисе Юлии Пересильд и режиссеру Климу Шипенко. Он рассказал, достаточно ли четырех месяцев подготовки, чтобы отправиться в космос на две недели.

Стало известно, что настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца отец Сергий (Бычков) освятил ракету-носитель «Союз-2.1а», которая 5 октября доставит в космос киноэкипаж. Целью полета станет создание первого художественного фильма в космосе.

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