В начале октября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники МВД, которых с уважением называют гвардией российской полиции. Подразделения уголовного розыска — самые малочисленные в структуре МВД, однако их значимость исключительно высока, а труд ежедневно связан с риском для жизни и с интеллектуальной работой.

Когда состоится День работников уголовного розыска России в этом году? И как отметят праздник следователи, криминалисты и оперативники УГРО? Подробно об этом читайте в обзоре ФАН.

История праздника

Служба уголовного розыска в России появилась еще в царские времена. После отмены крепостного права уровень преступности в Российской империи резко вырос: значительно увеличилось количество нападений, ограблений, краж. Чтобы изменить ситуацию и предупредить дальнейший рост преступности, императором Александром II было принято решение создать сыскную полицию. Ее сотрудники отвечали не только за пресечение преступлений, но и расследовали самые тяжкие из них — убийства и грабежи. Первый отдел такой полиции появился в Петербурге, затем — в Москве, а со временем — и в других крупных городах империи.

С приходом советской власти сыскные отделы в структуре милиции сохранились. Изменилось лишь название — в 1918 году было подписано положение об образовании уголовного розыска. На основании документа были сформированы Центральное управление УГРО и соответствующие отделы в полиции городов.

Положение было подписано 5 октября. Именно эту дату позже выбрали для учреждения профессионального праздника сотрудников уголовного розыска. В этот день праздник отмечают сыщики, криминалисты и оперативные сотрудники подразделений не только в России, но также в Белоруссии, Киргизии, Молдавии.

Федеральное агентство новостей /

Как отмечают 5 октября День работников уголовного розыска

Работа сотрудников управлений уголовного розыска — одна из самых опасных в полиции. Оперативники участвуют в раскрытии преступлений, розыске людей, представляющих опасность для общества. Этот труд требует исключительного профессионализма, ответственности, полной самоотдачи, высоких интеллектуальных способностей. И профессиональный праздник — один из дней, когда сотрудников уголовного розыска можно поблагодарить за их труд.

В этот день в городских и региональных управлениях МВД проходят торжественные мероприятия. Сотрудников, которые отличились на службе, отмечают государственными и ведомственными наградами, вручают благодарности и почетные грамоты. Слова благодарности звучат от руководства МВД, а на торжественные собрания приглашают ветеранов, что позволяет проследить преемственность поколений в подразделениях и передать молодым специалистам бесценный опыт.

Интересные факты о работе уголовного розыска в России

Задачи подразделений шире, чем принято считать. Одно из направлений работы — поиск без вести пропавших граждан. Именно здесь разбираются в причинах произошедшего, если пропал человек.

Оперативная деятельность УР всегда на виду. Результатами работы оперативников пестрят первые полосы газет и главные страницы интернет-порталов. Задержание подозреваемых в незаконном обороте оружия и боеприпасов, грабежах, кражах в особо крупных размерах, изъятие наркотических средств — результаты повседневного труда сотрудников уголовного розыска неизменно привлекают повышенное внимание общества.

Следователи раскрывают преступления многолетней давности. В сентябре 2021 года сотрудниками МВД был задержан житель села Дменис Южной Осетии, который в результате конфликта убил двоих односельчан. Преступление произошло 20 лет назад. Все это время преступник скрывался под чужим именем и часто менял место жительства, неоднократно выезжал в Абхазию и возвращался в Россию. Задержание произошло в момент очередного пересечения границы — на контрольно-пропускном пункте «Псоу».

Работу следователей идеализирует кинематограф. Благодаря сериалам «Инспектор уголовного розыска», «Возвращение Мухтара», «Каменская» и другим создан идеализированный образ следователя — решительного, мужественного, веселого и отзывчивого, абсолютно верного своему долгу. Несмотря на то, что повседневная работа сотрудников уголовного розыска далека от «киношной», выполнение служебного долга даже с риском для жизни остается одним из ее главных атрибутов.