Авторская программа Владимира Познера вернулась на Первый канал

Москва, 4 октября. Журналист Владимир Познер вернулся на Первый канал со своей авторской программой. Накануне у него в гостях был британский певец Стинг.

Известный во всем мире исполнитель отпраздновал 2 октября день рождения. Ему исполнилось 70 лет. По этому случаю выпуск «Познера» был посвящен музыканту.

В скором времени в студии передачи появятся известные артисты и деятели культуры. В частности, как пишет пресса, с журналистом поговорит кинодива Ингеборга Дапкунайте.

Телеведущий, говоря о будущем своего проекта, признался, что поездка по городам России оказала на него сильное влияние. Он задумался приглашать обычных россиян к себе в программу.

«Мне бы очень хотелось хотя бы раз в месяц приглашать к себе в студию жителей из разных российских городов, нестоличных. И еще я буду стремиться к тому, чтобы приглашать не только известных, но и малоизвестных людей, однако чрезвычайно интересных, с моей точки зрения», — приводит Teleprogramma.pro слова Познера.

Журналист в свои 87 лет ведет активный образ жизни. Он работает на телевидении, пишет в своем блоге и дает комментарии на животрепещущие темы. Познер, например, уверен, что в будущем институт семьи сохранится.