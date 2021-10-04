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Госкомиссия Роскосмоса утвердила основной и дублирующий экипажи фильма "Вызов"
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Госкомиссия Роскосмоса утвердила основной и дублирующий экипажи фильма "Вызов"

  /   Обновлено: 04 октября 2021 12:58
Общество
Госкомиссия Роскосмоса утвердила основной и дублирующий экипажи фильма "Вызов"
пресс-служба первого канала  /  Саша Гусов

Москва, 4 октября. Основной киноэкипаж, который отправится на МКС для съемок художественной кинокартины «Вызов», получил одобрение от госкорпорации «Роскосмос».

Экипажи утверждала госкомиссия Роскосмоса, председателем которой стал гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин. Он является одним из продюсеров «Вызова».

«Основной и дублирующий экипажи утверждены», — сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

В главный экипаж вошли актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров. Их дублерами стали актриса Алена Мордовина, оператор Алексей Дудин и космонавт Олег Артемьев.

Главной героиней фильма «Вызов» станет женщина-хирург, отправленная в космос для проведения сложнейшей операции. Лента является первой в истории кинокартиной, для съемок которой на МКС полетит профессиональная актриса.

Старт корабля с основным экипажем на борту запланирован на 5 октября. Запуск «Союза МС-19» с Пересильд и Шипенко с космодрома Байконур покажут в прямом эфире.

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роскосмос вызов пересильд
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