Аналитик Коц: покупка американских танков Abrams стала бессмысленным шагом Польши

Москва, 4 октября. Смысл в покупке Польшей американских танков Abrams с военной точки зрения абсолютно отсутствует, считает военный эксперт Андрей Коц.

Первые танки Abrams американского производства будут переданы Вашингтоном Варшаве уже в 2022 году, отметил военный обозреватель Андрей Коц в своей статье для РИА Новости. По его словам, военное руководство Польши намерено перебросить 250 боевых машин к восточным рубежам государства. Аналитик обратил внимание на слова польского генерал-лейтенанта Богуслава Самола, который заявил о том, что эти танки якобы серьезно укрепят обороноспособность страны.

Польские СМИ также не поскупились на комплементы в адрес Abrams, весьма громко назвав контракт на покупку танков Варшавой «сделкой века», отметил эксперт. Однако далеко не все политические деятели в Польше согласны с такой позицией, подчеркнул Коц. В пример он привел мнение депутата Европарламента от партии «Гражданская платформа» Янины Охойски, которая посчитала «российскую угрозу» преувеличенной, а траты на закупку боевых машин — бессмысленными.

Решение о покупке танков было полностью политическим, так как подобный шаг не имеет никакого военного значения, уверен автор материала. По его словам, американцы могли попросту навязать Польше этот контракт. Коц указал на всеобъемлющую русофобию Варшавы, которая обострилась на фоне российско-белорусских учений «Запад-2021». Эксперт обратил внимание, что польские власти не перестали говорить о «российской угрозе» даже после окончания маневров и возвращения соединений ВС РФ на свои базы.

Ранее пользователи польского сегмента Сети раскритиковали покупку Варшавой танков у США. По их мнению, партия боевых машин не принесет никакой пользы польской армии в случае вооруженного конфликта с Россией, так как ВС РФ все равно смогут дойти до столицы государства максимум за двое суток.

Кроме того, экс-руководитель польского министерства иностранных дел Витольд Ващиковский заявил, что Россия якобы представляет смертельную опасность для всей Европы, передает телеканал «360». По его словам, этот вопрос гораздо важнее климатических проблем, обсуждаемых в ЕС.