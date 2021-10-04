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Иван Охлобыстин показал видео со свадьбы второй дочери
Шоу-бизнес
Иван Охлобыстин показал видео со свадьбы второй дочери
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 4 октября. Актер Иван Охлобыстин поделился с поклонниками радостным событием. Его дочь Евдокия официально вступила в брак. Актер поделился кадрами с торжества.

На первом кадре Охлобыстин вместе с женой Оксаной позируют на фоне ЗАГСа. Фотограф запечатлел их целующимися. Следом актер театра и кино разместил снимки с дочерью в свадебном платье, а также фото новоиспеченных супругов.

Вместе с фотографиями Охлобыстин выложил короткое видео, сделанное во время регистрации брака. Сотрудница ЗАГСа читает торжественную речь и объявляет Евдокию и ее возлюбленного женой и мужем. Артист, услышав заветные слова, не стал скрывать радости.

«Все!» — лаконично подписал опубликованную на странице в Instagram видеозапись 55-летний актер, в которой улыбался и аплодировал молодоженам.

У Ивана Охлобыстина и его супруги Оксаны шесть детей: четверо дочерей и два сына. Весной этого года старшая дочь артистов Анфиса вышла замуж. Охлобыстин не стал скрывать этот факт и поделился с поклонниками кадрами со свадебного торжества. По реакции отца видно, что он доволен выбором дочери.

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Все новости / Шоу-бизнес / Иван Охлобыстин показал видео со свадьбы второй дочери
охлобыстин фото соцсети
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