Экономист Лобода: России нужно цинично и хорошо заработать на энергетическом кризисе в ЕС

Энергетический кризис в ЕС продолжит усугубляться на глазах. Он стал результатом недальновидности политиков Брюсселя. Такое мнение ФАН высказал экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

Транзит прекращен

Информация о том, что «Газпром» возобновил транзит газа через Украину в Венгрию, не соответствует действительности. Об этом заявил гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

В воскресенье со ссылкой на информацию оператора FGSZ сообщалось, что прокачка через пункт «Берегово» на венгерско-украинской границе по данным на 22:00 по Москве составляет чуть более 200 тысяч кубометров в час, тогда как ранее в течение дня она полностью отсутствовала.

«Да, сейчас есть незначительный поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских ПХГ», — сообщил Макогон.

Запасы перед холодом

Как отметил Андрей Лобода, транзит российского газа в Венгрию через Украину был прекращен 1 октября. Согласно долгосрочному контракту между профильными структурами Москвы и Будапешта в течение 15 лет российский газ будет поступать в Венгрию через газопровод «Балканский поток», являющийся продолжением «Турецкого потока», а также через газотранспортную систему Германии и Австрии.

«В Западной Европе запасов природного газа сегодня на 20,5 млрд кубометров меньше, чем год назад. С учетом выхода экономики еврозоны из рецессии и разгула спекулянтов на европейском энергетическом рынке, наши западные соседи вынуждены всеми способами запасаться газом перед наступлением холодов. Наблюдаемая нашими украинскими соседями прокачка газа через Украину в Венгрию в объеме 200 тысяч кубометров в час — не что иное, как вывод небольших объемов российского газа, хранившегося в украинских подземных хранилищах и принадлежащего европейским трейдерам», — пояснил Андрей Лобода.

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Он заметил, что выводимые сегодня объемы газа через Венгрию из Украины в ЕС в четыре раза ниже прежних ежедневных объемов. Европейцы продолжают запасаться топливом всеми возможными способами. Ситуация у наших украинских соседей тоже вызывает небольшую тревогу: запасов газа здесь на 32,6% ниже, чем обычно в начале октября. По мнению эксперта, это может грозить дефицитом топлива, потенциальным витком роста цен и долговым комом населения и бизнеса перед ЖКХ к началу весны следующего года.

Обходные маршруты

«Обходные маршруты вокруг Украины набирают вес, их востребованность будет расти. Получатели газа в ЕС хотят иметь гарантированные и оперативные поставки по приемлемым ценам. На фоне отсутствия исторически добрососедских отношений с Россией сегодня Украина осталась с падающими показателями транзита российского газа на Запад и лишилась виртуального реверса из Венгрии», — добавил Андрей Лобода.

Экономист обратил внимание, что сегодня утром цена на газ в Европе достигла нового рекорда, составив 1267 долларов за тысячу кубометров на голландском хабе TTF. Таким образом, с начала 2021 года цены на газ увеличились с начала года в 4,5 раза и как минимум продолжат разгон до отметки 1500 долларов уже ко второй половине октября.

«Российские экспортные мощности газа сегодня загружены до предела, и по ним уже направляются дополнительные объемы топлива в ЕС. Европейцы нервничают, и многие политики по-прежнему настаивают на реализации философии зеленой энергетики. Такой фанатизм и отрыв от реальности и далее будет способствовать скачкам вверх цен на энергоресурсы», — рассказал Андрей Лобода.

turkstream.info / Турецкий поток

Энергетический кризис в ЕС продолжит усугубляться на глазах. Он стал результатом недальновидности политиков Брюсселя, высказал свою точку зрения Лобода.

«На фоне надвигающегося в ЕС гуманитарного кризиса России важно не давать душевную слабину — на бедах ЕС России нужно цинично и хорошо зарабатывать. В адрес “западных друзей и партнеров” сегодня Москве просто противопоказано проявлять эмоции — только бизнес в рамках правового поля ЕС», — заключил эксперт.

Новые договоренности России и Венгрии вызвали большое недовольство со стороны Украины. В Киеве считают, что подобное поведение Будапешта может негативно сказаться на двусторонних отношениях.