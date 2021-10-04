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Ученые Джулиус и Патапутян стали лауреатами Нобелевской премии

  /   Обновлено: 04 октября 2021 12:46
Общество
Ученые Джулиус и Патапутян стали лауреатами Нобелевской премии
wikipedia.org  /  ProtoplasmaKid / CC-BY-SA 4.

Стокгольм, 4 октября. Ученые Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян стали лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины 2021 года, сообщили в Нобелевском комитете.

Представители Шведской королевской академии наук объявили имена лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине 2021 года. Ими стали физиолог из США Дэвид Джулиус и армяно-американский молекулярный биолог Ардем Патапутян. Ученые изучали реакции организмов на прикосновения и температуру.

Как стало известно ранее, лауреатов Нобелевской премии решили не собирать в одном месте из-за пандемии коронавируса. Всех победителей в этот раз наградят в их же странах.

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