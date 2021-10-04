Британия хочет усилить свое влияние через новые альянсы: отразится ли это на РФ

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Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс накануне, 3 октября, заявила, что в планах у официального Лондона заключение новых союзов в сфере экономики и безопасности, в первую очередь по направлениям Азии и Африки.

При этом британский дипломат назвала страны, с которыми Соединенное Королевство планирует сотрудничать. По словам Трасс, это Индия, Япония и Канада, а также ряд государств на Африканском континенте.

«Мы хотим сотрудничать с нашими друзьями и союзниками, заключая больше соглашений в сферах экономики и безопасности. Смысл AUKUS (союза Британии, США и Австралии) в том, чтобы защищать торговые пути и судоходные маршруты. В данном случае совместно с Австралией, однако я хочу рассматривать и договоренности с Индией, с Японией и с Канадой, чтобы обеспечить дополнительную поддержку безопасности столь же важных для международной морской торговли районов», — отметила госпожа Трасс.

Упоминание AUKUS в данном контексте не случайно. Это альянс, который возник 15 сентября 2021 года. По мнению экспертов, его цель — противодействовать росту влияния Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Global Look Press / Martyn Wheatley / Parsons Media

Нужно отметить, что объявление о геополитическом союзе трех государств было связано с некоторыми изменениями в европейской политике. В рамках первых инициатив альянса Австралия разорвала контракт с Францией на строительство дизельных подводных лодок и объявила о строительстве при помощи США уже атомного подводного флота.

Франция отреагировала на это отзывом своих послов из США и Австралии «для консультаций», а министр обороны страны Флоранс Парли заявила:

«Позиция США по вопросу о подлодках — еще одна иллюстрация того, о чем мы говорим уже несколько месяцев: в НАТО нет политического диалога».

При этом президент Франции Эммануэль Макрон вообще усомнился в актуальности такой структуры, как НАТО.

«Иногда мы продолжаем бороться против идеологии или организации, которой больше не существует, с геополитической логикой, которой больше нет и которая продолжает раскалывать Европу», — заявил он в одном интервью.

Global Look Press / Oliver Contreras

Претензии по поводу данной сделки возникли не только у Парижа, но и у Брюсселя. Так, на месяц были перенесены переговоры между Евросоюзом и министром торговли Австралии Дэном Теханом. Они касались установления зоны свободной торговли в рамках экономических отношений ЕС и официальной Канберры.

В общем, внезапно военная промышленность и военно-политические альянсы стали бить по экономике. Пока в основном по австралийской. Однако Британия в данном случае смотрит на перспективу и, судя по всему, планирует заранее обезопасить как свои экономические, так и геополитические позиции, которые с определенного момента не то чтобы удовлетворяли Лондон.

Еще в январе 2020 года аналитики Bloomberg подсчитали, что ущерб королевства от Brexit достиг 170 миллиардов долларов, он продолжает расти.

Вполне понятно, что при такой динамке Британии необходимо искать новые торговые и политические союзы, чем, собственно, страна и занимается.

«Британия будет пытаться сделать все, что в ее силах. Тем более что у нее есть финансовый центр лондонского Сити, который уже многое потерял после брексита. Поэтому Лондон будет всеми силами пытаться восстановить позиции, для чего и ищет новых союзов», — считает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

И AUKUS только первый союз подобного рода.

Что касается политических последствий деятельности королевства, да и всего этого альянса, то оценку им на 29-й ассамблее Совета по внешней и оборонной политике дал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Новый альянс между США, Австралией и Великобританией (AUKUS), а также четырехсторонний диалог по безопасности США, Индии, Японии и Австралии (Quad) размывают универсальные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые существовали последние десятилетия под эгидой Ассоциации государств Юго-Восточной Азии», — отметил Лавров.

Федеральное агентство новостей / Александр Чикин

Судя по обозначенным Элизабет Трасс странам для перспективного сотрудничества, Британия скоро может присоединиться к формату Quad. Это, скорее всего, приведет к раздражению Китая, поскольку речь в данном случае о вмешательстве в политическую ситуацию в регионе, который является зоной интересов КНР. Об этом можно судить по словам главы МИД КНР Ван И, который отметил, что деятельность по вооружению Австралии атомными субмаринами «представляет реальную угрозу государствам региона, не исключено, что другие страны захотят последовать такому примеру, что спровоцирует новый виток гонки вооружений, вплоть до перехода ядерного порога». Есть мнение, что более активное присутствие Британии в регионе также не обрадует официальный Пекин.

Еще одно направление, озвученное Элизабет Трасс, это Африка. Здесь у королевства уже есть наработанные торговые связи. Еще в 2019 году Британия заключила договор о бесперебойной торговле с шестью государствами Южной и Восточной Африки. Хотя изначально в конце 2018 года речь шла о куда более масштабных планах королевства по соглашению с государствами Южноафриканского таможенного союза. Только предполагаемые инвестиции оценивались экспертами в четыре миллиарда фунтов стерлингов. В итоге сделка была заключена с другими государствами, что, впрочем, не отменяет желание Британии усилить свои африканские позиции.

wikimedia.org/U.S. Secretary of Defense/CC BY 2.0 /

Королевство не забывает и про Россию. Так, 2 октября министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил:

«Некоторые иностранные государства ведут против нас кибервойну каждый божий день. И в соответствии с международным правом и существующими между нами договоренностями мы имеем право защищать себя. Мы будем защищаться от приемов кибервойны, если эти приемы опасны, вредоносны или наносят ущерб».

Нашу страну британский чиновник, естественно, тоже упомянул.

Если возвращаться к экономике, то понятно, что в Азии позиции России стабильны и в последние годы только усиливаются, особенно в контексте сотрудничества с Китаем. Поэтому здесь Британия видит в лице нашей страны геополитического соперника.

Мнение об Африке выражали и специалисты из Института международных политических и экономических стратегий.

«Африканский континент остается последним доступным пространством для российской экономической экспансии, которая, учитывая складывающиеся в мире геополитические перспективы и тенденции, является единственным способом формирования собственного устойчивого самодостаточного кластера, создание которого может обеспечить завоевание Россией достойного места в следующем раунде глобальной геополитической конкуренции, в перспективе к 2030–2050 годам», — считают они.

Но проблема в том, что и Британии нужно это «жизненное экономическое пространство». И королевство в лице своего министра иностранных дел заявило об этом максимально публично. А потому, кажется, «большая игра» за Азию и Африку началась.