Серб Марко Николич покинет пост главного тренера «Локомотива»

Москва, 4 октября. Марко Николич может быть уволен с поста главного тренера столичного футбольного клуба «Локомотив».

Инсайдер Нобель Арустамян в своем Telegram-канале сообщил, что Марко Николич в ближайшие дни покинет московский «Локомотив». По его информации, вопрос увольнения сербского специалиста уже решен.

«Сегодня у Марко состоится встреча с руководством «Локомотива» и РЖД. На ней будет обсуждаться отставка тренера. Именно на отставку настроен спортивный департамент «Локо» во главе с Ральфом Рангником. Внутри клуба ее обсуждали уже несколько недель», — отметил Арустамян.

Николич занимает пост главного тренера «Локомотива» с мая 2020 года. По его руководством столичный клуб выигрывал Кубок России и дважды становился призером РПЛ.

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