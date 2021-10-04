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На выставке в Югре представили новый КамАЗ
Технологии
На выставке в Югре представили новый КамАЗ
kamaz.ru  /  ПАО «КАМАЗ»

Сургут, 4 октября. Камский автозавод принял участие в 26-й международной специализированной выставке оборудования и технологий для нефтегазового комплекса «Сургут. Нефть и газ — 2021».

На площадке выставки демонстрируются новейшие разработки отечественных и зарубежных фирм в сфере добычи, переработки, а также транспортировки нефти и газа, передает информационно-аналитический портал Ugra-news. Завод презентовал на выставке полноприводный четырехосный самосвал новейшего поколения К5.

Ежегодно участниками выставки становятся более 120 компаний из разных регионов России и других стран. В 2021 году выставку в Сургуте посетили более семи тысяч гостей и участников.

В деловой части программы эксперты и участники обсуждали самые актуальные вопросы и проблемы отрасли. В экспозиции НТЦ «Эврика-Трейд», официального представителя КамАЗа в Тюменской области, был представлен КамАЗ-65953, предназначенный для бездорожья и идеально подходящий для использования в нефтегазодобыче. Представленная модель вызвала настоящий фурор.

«Впервые на такого рода самосвалах применена автоматизированная коробка передач, что поможет облегчить управление тяжелой техникой для водителя, а просторная кабина К5 снизит его утомляемость и повысит производительность труда», — сообщает автопроизводитель.

Кузов выполнен из износостойкой стали с подогревом, его объем — 20 кубических метров. Автомобиль снабжен усиленной рамой, также в конструкции применены усиленные ведущие мосты, которые обеспечивают грузоподъемность до 32 тонн.

Ранее ФАН сообщал о планах калининградского завода «Автотор». Предприятие собирается в 2023 году начать выпуск электромобилей собственной разработки.

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