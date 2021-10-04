Направлений, где работают творческие люди, способные придумывать и создавать, достаточно много. Креативность, нестандартное мышление, умение выдавать идеи и разрабатывать их ― все это требуется тем, кто хочет попробовать себя в творческих профессиях. Какие это профессии, какие из них наиболее интересны и востребованы ― рассмотрим в этой статье.

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Профессии для творческих людей

Прежде всего разберемся, что такое творчество? Творчество ― это создание или изобретение чего-то нового, часто вне рамок и правил.

Все люди что-то создают, хотя и не причисляют себя к творческим личностям. Например, талантливые хирурги придумывают, как сделать операцию с минимальным вмешательством, быстрее и эффективнее. Инженеры-разработчики создают все более совершенные механизмы. Но все-таки это не совсем то, что мы понимаем под творческой профессией.

От тех, у кого креативности меньше, творческие люди отличаются тем, что как бы перерабатывают в себе информацию, которую получают извне, и выдают ее, пропущенную через свои чувства, эмоции и образы. Так появляются оперные арии, театральные спектакли, пронзительные фотоработы и многое другое.

Творческая работа ― это чаще всего то, что создано с чистого листа, с нуля. Создано именно так, как видит, слышит и думает автор.

Условно творческие профессии можно разделить на несколько категорий:

визуальные: художники, актеры, фотографы, дизайнеры, флористы, скульпторы, архитекторы, кинооператоры, кино- и театральные режиссеры;

музыкальные: исполнители, музыканты, дирижеры, звукорежиссеры, диджеи, хореографы;

литературные: писатели, журналисты, копирайтеры, сценаристы.

Обучение творческой профессии

Несмотря на то, что творчество, как мы уже сказали, это создание чего-то нового, учиться все-таки придется. Изучать азы своего направления, подробно знакомиться с шедеврами и их авторами, осваивать уже существующие техники необходимо для того, чтобы знать, от чего оттолкнуться в собственной работе.

Так, общеизвестно, что современный русский язык придумал Александр Пушкин, а его последователи ― замечательные русские писатели и поэты ― развили и дополнили его работу. Едва ли можно надеяться на успех в писательском мастерстве, не читая, не анализируя, не опираясь на шедевры русской литературы. И таких примеров — множество. Куда же пойти учиться творческому человеку?

После девятого класса получать среднее профессиональное образование можно в столичных и региональных колледжах. Таких, как Абрамцевский художественно-промышленный колледж в Хотьково, Театральный художественно-технический колледж или Колледж дизайна и декоративного искусства в Москве. Художественное оформление спектакля, светорежиссура, сценическая техника, дизайн, живопись, резьба по камню и кости ― профильные колледжи предлагают огромное количество вариантов.

Нельзя забывать и о высшем образовании. Театральные, художественные и музыкальные вузы ждут по-настоящему подготовленных абитуриентов каждый год. Перечислим только некоторые из них:

МАРХИ;

ГИТИС;

Академия имени Гнесиных;

ВГИК;

«Строгановка»;

журфак МГУ;

Литературный институт имени Горького;

школа-студия МХАТ.

Не отстают и региональные вузы. В Санкт-Петербурге одними из самых популярных являются Академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина и Академия имени Штиглица. Уральская архитектурно-художественная академия и Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств ежегодно открывают свои двери для самых одаренных и талантливых.

Подводные камни и главные преимущества

Самое главное преимущество творческой профессии ― возможность самореализации, проявить себя, дать волю фантазии. В творчестве зачастую нет ни правил, ни рамок. Чаще всего нет и начальства, которое говорит вам, что делать.

Здесь же кроется и минус такой деятельности. Нестабильный доход, ненормированный график работы, необходимость заявить о себе миру, а главное работать на износ ― вот только некоторые минусы «свободного плавания». Вам придется доказывать миру: то, что вы делаете, важно и нужно. И речь не только о всеобщем призвании, но и о заработке. Финансовый вопрос для творческого человека — один из самых острых.

Взгляд в будущее

Однако из всей массы творческих профессий следует все-таки выбирать те, что будут востребованы в ближайшие несколько лет. Среди творческих профессий будущего выделим несколько:

Почему мы выделили именно эти? Тому есть несколько причин. В последнее время среди потребителей можно проследить тенденцию обращаться к профессионалам и получать качественные услуги. Современный ритм жизни не позволяет тратить слишком много времени на не слишком важные дела. Если раньше провести целый день за шоппингом было здорово, то теперь едва ли найдется работающая женщина, мама, хозяйка, у которой есть время часами перебирать вешалки. Так стала востребованной профессия стилиста.

Все больше людей имеют возможность сделать такой ремонт, который им нравится, обустроить квартиру или загородный дом в соответствии с собственным вкусом. И снова нужна помощь специалиста ― дизайнера интерьеров, архитектора, ландшафтного дизайнера. Потребитель стал понимать, что по-настоящему высокое качество может обеспечить только профессионал: будет ли это приготовление правильного стейка или грамотное размещение проводки в доме.

И, наконец, развитие интернета дало старт огромному количеству творческих профессий, о которых раньше никто не слышал. Web-дизайнеры, копирайтеры, таргетологи и пиарщики нужны повсеместно. Уже не только магазины нуждаются в собственных сайтах. Любой проект должен заявить о себе онлайн.

pexels.com / Andrea Piacquadio

Словом, если вы чувствуете в себе креативные способности и полны идей, если у вас развитый вкус и чувство прекрасного, а точная и конкретная работа не для вас ― рассмотрите интересные творческие профессии и выбирайте то, что подходит именно вам.