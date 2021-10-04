Showtime показал трейлер шестого сезона «Миллиардов»

Москва, 4 октября. Телеканал Showtime представил трейлер шестого сезона сериала «Миллиарды». Первый эпизод выйдет в начале следующего года.

Сериал рассказывает о противостоянии миллиардера и прокурора. Представитель надзорного органа, узнав о теневой деятельности фонда бизнесмена, начинает вести против него расследование. Проблемой становится супруга прокурора, которая работает на предпринимателя.

Сериал будет доступен для просмотра 23 января 2022 года. В шестом сезоне насчитывается 12 эпизодов.

Сериалы набирают популярность у зрителей и ничуть не уступают полнометражным фильмам. Российские проекты пользуются спросом в том числе за границей. В частности, сериалы «Перевал Дятлова», «Зулейха открывает глаза», «Грозный», «Оптимисты. Карибский сезон» и «Секреты семейной жизни» вошли в топ продаваемых проектов России за рубежом.