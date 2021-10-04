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Китайская миссия по сбору семян на Эвересте подошла к концу
Общество
Китайская миссия по сбору семян на Эвересте подошла к концу
wikipedia.org  /  shrimpo1967 / CC BY-SA 2.0

Пекин, 4 октября. Миссию по сбору семян на Эвересте завершили сотрудники Хранилища зародышевой плазмы диких растений из города Куньмин в Китае.

Исследователи собрали генетический материал растений, способных выжить на высоте до 6605 метров над уровнем моря. Самыми значимыми стали семена резушника гималайского и соссюреи сушеницевидной. О завершении китайской миссии на Эвересте сообщило агентство «Синьхуа».

«Цель данной миссии — получить генетические ресурсы, произрастающие на большой высоте», — объяснил один из участников проекта.

Члены экспедиции провели на Эвересте около трех недель. Во время сбора семян ученым удалось добраться до точки в 6605 м над уровнем моря. Все полученные образцы подвергнутся тщательному промыванию и пересчету. После этого их поместят в специальные емкости на вечное хранение.

Эверест остается одним из самых интересных объектов для изучения. Специалисты впервые обнаружили на высочайшей горной вершине микрочастицы пластика в образцах снега. Собранный на Эвересте мусор решили сделать произведением искусства, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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ученые эверест семена
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