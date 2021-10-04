Привитых российскими вакцинами спортсменов допустят до Олимпиады в Пекине

Москва, 4 октября. Спортсмены, которые сделали себе прививку от коронавируса нового типа российским препаратом, будут допущены к Олимпийским играм в Пекине.

Министерство здравоохранения России зарегистрировало четыре препарата против коронавируса. Это «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Как сообщил ТАСС со ссылкой на оргкомитет Игр, спортсмены, привитые российскими вакцинами, смогут участвовать в соревнованиях.

«Все вакцины, признанные Всемирной организацией здравоохранения, соответствующими международными организациями, а также официально одобренные странами или регионами, будут приняты, так что российские вакцины допустимы», — сообщили в оргкомитете.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. В связи с пандемией коронавируса билеты на спортивные мероприятия смогут купить только жители Китая.