Блогерша из Казахстана нанесла изображение своего сертификата о вакцинации на одежду

Диана Идрис — одна из немногих жителей Казахстана, которые могут, выходя на улицу, надеть на себя паспорт. Таким оригинальным способом девушка планирует экономить время при посещении мест, где демонстрация сертификата о прививке является обязательной. Современные реалии диктуют новые тренды, и блогерша, что называется, «угодила» в них. Девушка честно признается: такой бешеной популярности она не ожидала.

«[Популярность дизайна — примечание ФАН] еще раз доказывает, что это боль, вот такая новая боль человечества», — говорит Диана.

Блогерша пояснила, что своей идеей она хочет помочь донести до общества важность вакцинации, дать понять, что обезопасить себя и близких — это обязанность каждого сознательного гражданина. Такой принт сложно не заметить, а сделать его не составляет большого труда.

Новый тренд, по словам блогерши, все больше набирает популярность. Хотя комментарии под ее постами в «антиковидном прикиде» пользователи Интернета оставляют самые разные: от комплиментов до саркастических шуток.

«Самое смешное, что я просто для прикола выставила пост в Instagram и сказала: «Все, принимаю заказы», и у меня действительно заказали пару костюмов. Я пошла, купила такие же костюмы и нанесла паспорта, которые они мне прислали. То есть где-то в Казахстане уже ходят «мои люди», — радуется Диана.

Девушка поделилась, что нормально перенесла вакцинацию препаратом «Спутник V» и чувствовала себя в процессе хорошо.