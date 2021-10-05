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День учителя 2021: почему отмечают 5 октября, история и традиции, праздник в России
Общество
День учителя 2021: почему отмечают 5 октября, история и традиции, праздник в России
Федеральное агентство новостей  / 

День учителя отмечается в нашей стране 5 октября. В этот праздник не только в России, но и во всем мире чествуют людей, которые посвятили себя одной из самых благородных профессий — педагогике. Дело в том, что российский День учителя совпадает с международным праздником, его официальное название — Всемирный день учителей.

Отметим, что, в отличие от России, в некоторых странах национальные Дни учителя отмечаются в другие дни.

История праздника

Всемирный день учителей был учрежден ЮНЕСКО в 1994 году. Праздник является одним из официальных международных дней Организации Объединенных Наций. Эту дату приурочили к важному событию, которое произошло в 1966 году. Тогда, 5 октября 1966 года, на представительной международной конференции был принят первый официальный документ, регламентирующий труд педагогов, который назывался «О положении учителей».

День учителя в нашей стране

Роль учителя, наставника, воспитателя в России всегда была очень важна, этот труд почитаем. Так было и во времена Российской империи (особенно значима была роль педагогов в элитных учебных заведениях: гимназиях, лицеях, университетах), и во времена СССР. Незадолго до Октябрьской революции в России стало бурно развиваться народное образование — обучением детей рабочих и крестьян занимались настоящие подвижники.

После революции советская школа за короткое время стала одной из самых передовых в мире, роль учителя в нашей стране всегда была необычайно важна. Учитель, педагог нередко становился героем художественных произведений. Об учителях-новаторах и создаваемых ими передовых школах буквально слагали легенды.

День учителя 2021: почему отмечают 5 октября, история и традиции, праздник в России
Федеральное агентство новостей  / 

Отметим, что официальный День учителя появился в нашей стране раньше, чем официальный День знаний 1 сентября. День учителя был учрежден в СССР в 1965 году, а День знаний — в середине 1980-х.

День учителя отмечался в СССР в первое воскресенье октября, эта традиция сохраняется до сих пор. Однако с 1994 года для удобства (чтобы учителей можно было поздравить прямо в школе) праздник официально совместили со Всемирным днем учителей и стали повсеместно отмечать 5 октября.

Этот праздник в нашей стране очень популярен. Педагогов чествуют в школах, дарят им цветы, проводятся праздничные мероприятия. В этот день президент России поздравляет всех учителей, особо отличившимся педагогам вручают награды, подводят итоги конкурса «Учитель года».

Также стало известно, что президент РФ Владимир Путин поручил создать отечественное телевизионное шоу «Учитель года», которое будет проводиться с 2022 года и транслироваться по одному из федеральных каналов.

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