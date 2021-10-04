Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 октября 13:28
13:19
Наука
Диета с высоким содержанием соли способна активизировать иммунитет к раку
13:13
Общество
Главное о том, как выбрать творческую профессию
13:13
Политика
Срывается план принятия Боснии и Герцеговины в НАТО. Колонка Владимира Тулина
13:13
Происшествия
Во Владивостоке обрушился железнодорожный мост
13:09
Общество
Авторская программа Владимира Познера вернулась на Первый канал
13:08
Общество
Скончался экс-глава «Пермских авиалиний» Игорь Грачев
13:01
Общество
Эфир: Как распространяется COVID-19 в РФ и каковы масштабы дополнительной смертности
12:59
Общество
ЦУР Мордовии запустил спортивный чат-бот
12:59
Экономика
Голос Мордора: Европа не сможет топить свои электростанции обвинениями против России
12:58
Общество
Госкомиссия Роскосмоса утвердила основной и дублирующий экипажи фильма "Вызов"
Все новости

Газовые фьючерсы в Европе установили новый рекорд

  /   Обновлено: 04 октября 2021 12:25
Экономика
Газовые фьючерсы в Европе установили новый рекорд
pixabay.com  /  Csaba Nagy

Брюссель, 4 октября. Цены на газ в Европе вновь преодолели историческую отметку, превысив 1200 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, стоимость ноябрьского фьючерса на нидерландском хабе TTF достигла 1200,36 долларов. На прошлой неделе котировки добрались до отметки в 1000 долларов, а после — 1100 долларов за тысячу «кубов». Причина, по которой фиксируются завышенные цены, — дефицит топлива в подземных хранилищах ЕС, опасения холодной зимы, а также затяжная сертификация «Северного потока — 2».

Страны Европы до сих пор не смогли компенсировать низкие запасы газа, при этом «Газпром» сохраняет поставки в рамках объемов, установленных контрактами. Азия же по-прежнему лидирует в борьбе за экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Именно поэтому эксперты не видят в ближайшей перспективе причин для сокращения нехватки сырья.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Газовые фьючерсы в Европе установили новый рекорд
газ европа цены на газ рынок газа газовый кризис
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru