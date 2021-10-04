Газовые фьючерсы в Европе установили новый рекорд

Брюссель, 4 октября. Цены на газ в Европе вновь преодолели историческую отметку, превысив 1200 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, стоимость ноябрьского фьючерса на нидерландском хабе TTF достигла 1200,36 долларов. На прошлой неделе котировки добрались до отметки в 1000 долларов, а после — 1100 долларов за тысячу «кубов». Причина, по которой фиксируются завышенные цены, — дефицит топлива в подземных хранилищах ЕС, опасения холодной зимы, а также затяжная сертификация «Северного потока — 2».

Страны Европы до сих пор не смогли компенсировать низкие запасы газа, при этом «Газпром» сохраняет поставки в рамках объемов, установленных контрактами. Азия же по-прежнему лидирует в борьбе за экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Именно поэтому эксперты не видят в ближайшей перспективе причин для сокращения нехватки сырья.