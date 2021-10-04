ЦИК намерен бороться с авторами клеветы и фейков о выборах в суде

Москва, 4 октября. Авторы многочисленных фейков о прошедших парламентских выборах будут наказаны по всей строгости закона в суде, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

О намерении наказывать авторов клеветы и информационных вбросов в зале суда Памфилова объявила на заседании ЦИК 4 октября. По словам чиновницы, Центральная избирательная комиссия будет подавать в суд на всех, кто отвечал за создание и распространение заведомо ложной информации о процессе голосования в России.

В ходе выступления Элла Памфилова также объявила о завершении активной фазы избирательной кампании. Полностью работа над подведением итогов парламентских выборов завершится в декабре, когда будут рассмотрены все обращения и жалобы. По словам председателя ЦИК, именно в этом направлении сейчас ведутся работы.