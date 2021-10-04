Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 октября 13:28
13:19
Наука
Диета с высоким содержанием соли способна активизировать иммунитет к раку
13:13
Общество
Главное о том, как выбрать творческую профессию
13:13
Политика
Срывается план принятия Боснии и Герцеговины в НАТО. Колонка Владимира Тулина
13:13
Происшествия
Во Владивостоке обрушился железнодорожный мост
13:09
Общество
Авторская программа Владимира Познера вернулась на Первый канал
13:08
Общество
Скончался экс-глава «Пермских авиалиний» Игорь Грачев
13:01
Общество
Эфир: Как распространяется COVID-19 в РФ и каковы масштабы дополнительной смертности
12:59
Общество
ЦУР Мордовии запустил спортивный чат-бот
12:59
Экономика
Голос Мордора: Европа не сможет топить свои электростанции обвинениями против России
12:58
Общество
Госкомиссия Роскосмоса утвердила основной и дублирующий экипажи фильма "Вызов"
Все новости

ЦИК намерен бороться с авторами клеветы и фейков о выборах в суде

  /   Обновлено: 04 октября 2021 12:12
Политика
ЦИК намерен бороться с авторами клеветы и фейков о выборах в суде
Global Look Press  /  CEC Russia/via Globallookpress.com

Москва, 4 октября. Авторы многочисленных фейков о прошедших парламентских выборах будут наказаны по всей строгости закона в суде, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

О намерении наказывать авторов клеветы и информационных вбросов в зале суда Памфилова объявила на заседании ЦИК 4 октября. По словам чиновницы, Центральная избирательная комиссия будет подавать в суд на всех, кто отвечал за создание и распространение заведомо ложной информации о процессе голосования в России.

В ходе выступления Элла Памфилова также объявила о завершении активной фазы избирательной кампании. Полностью работа над подведением итогов парламентских выборов завершится в декабре, когда будут рассмотрены все обращения и жалобы. По словам председателя ЦИК, именно в этом направлении сейчас ведутся работы.

Вернуться назад

Все новости / Политика / ЦИК намерен бороться с авторами клеветы и фейков о выборах в суде
выборы россия госдума памфилова фейки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru