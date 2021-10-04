Режиссер-документалист Дмитрий Луньков скончался в 85 лет

Саратов, 4 октября. Заслуженный деятель искусств РСФСР, кинорежиссер Дмитрий Луньков умер 4 октября, сообщили в министерстве культуры Саратовской области.

В ведомстве отметили, что Луньков был очень талантливым человеком, на счету которого множество кинонаград. Его ленты входят в учебные программы ВГИКа и факультета журналистики МГУ.

Дмитрий Луньков родился в Энгельсе 14 апреля 1936 года. После окончания школы с золотой медалью поступил на филологический факультет Саратовского университета. Карьеру начал на телевидении журналистом, писал статьи в газеты. В 1968 году открыл студию «Саратовтелефильм», где работал режиссером. На его счету более 60 документальных фильмов.

Печальное известие ранее пришло из пресс-службе Роскосмоса, сообщал телеканал «360». Генерал-лейтенант в отставке Алексей Шумилин скончался в возрасте 85 лет.