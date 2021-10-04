Максим Дунаевский: Я не считаю, что мюзиклы ассоциируются лишь с одной улицей в Нью-Йорке

Композитор Максим Дунаевский, казалось бы, обречен на сравнение со своим выдающимся отцом — Исааком Дунаевским, непревзойденным мастером песен и музыки к кинофильмам. Дунаевский-сын совсем не против такого творческого поединка и устраивает концерты, где звучат сочинения обоих авторов. В Новосибирской филармонии 10 октября пройдет вечер «Дунаевский + Дунаевский. Двойной портрет», посвященный сразу двум знаковым событиям — 120-летию со дня рождения Исаака Дунаевского и 75-летию Максима Дунаевского, пусть отмечаемым с опозданием на год из-за пандемии. Максим Дунаевский в интервью ФАН рассказал, насколько ответственно — носить фамилию Дунаевский, нужны ли российскому зрителю мюзиклы и есть ли кризис в современной отечественной киномузыке.

— Песни Исаака Дунаевского поют почти 100 лет, они стали национальным достоянием. Раскройте секрет их популярности, причем не только в нашей стране, но и Америке, где очень развита музыкальная поп-индустрия?

— Такие песни сочиняют люди, обладающие особым талантом писать музыку, которая нравится миллионам людей вне зависимости от возраста, рода занятий, социального статуса, места проживания. Это умение композитора работать на всех. Поэтому, во-первых, это — классика жанра, во-вторых, это — наднациональная музыка, которая популярна во всех частях света, в том числе и упомянутых вами США.

— Два юбилея на концерте в Новосибирске — не многовато ли эмоций и шлягеров для публики за один вечер?

— Мне формат концерта «Дунаевский + Дунаевский. Двойной портрет» представляется интересным. Почему бы публике не сравнить песни Исаака и Максима Дунаевских? Не в плане — что хуже, а что лучше. Предлагаемый микс позволяет услышать, как менялись музыкальные приемы, стилистика, подача материала. Ведь никого не удивляет, что на одном концерте может звучать музыка Чайковского и Шостаковича, Штрауса-отца и Штрауса-сына. Почему бы в этом списке не быть представлению, где звучат произведения Дунаевского-отца и Дунаевского-сына? Любимые песни не надоедают, много их не бывает.

Пресс-служба Максима Дунаевского /

— Концерт состоится в рамках Национального фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра», президентом которого вы являетесь. В программе представлены мюзиклы, которые сразу же вызывают ассоциации с Бродвеем. Зачем американцев копировать?

— Я не считаю, что мюзиклы ассоциируются лишь с одной улицей в Нью-Йорке — Бродвеем. Сегодня мюзиклы — это масштабная история, мировой жанр, как опера или симфония. Мюзиклы популярны на всех континентах, во многих странах. Мюзиклы ставят во многих наших театрах, находящихся преимущественно в крупных городах. Современные авторы пишут активно в этом жанре. На нашем фестивале будут исключительно российские мюзиклы.

— Насколько необычно такое национальное явление, как мюзиклы на сюжеты произведений русской классической литературы?

— В этом я не вижу ничего экстраординарного. Ведь мюзиклы тем и отличаются от оперетт, что в них довольно часто используются сюжеты из хорошей драматургии, той же самой классической литературы. Оперетты — более «легкомысленный» жанр, в них используются, как правило, незатейливые сюжеты. А мюзиклы, в которых за основу сюжета берутся произведения Лермонтова, Гоголя, Пушкина, — это частая практика. Я, например, с интересом работал с драматургом Марком Розовским над мюзиклом «Капитанская дочка» (ставился на сцене московского театра «У Никитских ворот»). В спектакле несколько сюжетных линий, яркие пушкинские образы, которые интересно раскрывать через музыку. Мы его покажем в Новосибирске на фестивале.

— В 1979 году вышел телефильм «Д'Артаньян и три мушкетера» с вашей гениальной музыкой и песнями. Почему его герои — французы — стали родными для нашего зрителя, а ваши песни, совсем непохожие на шансоны, — символами доблести, верности родине и человеческой дружбы вне какого-либо литературного контекста?

— Если, сочиняя произведение, ты рассчитываешь на успех, то никогда не нужно заниматься имитацией национальной музыки той страны, где происходит действие или откуда родом писатель, чье произведение легло в основу сюжета. Такой принцип скорее — исключение из правил. Так иногда делал Геннадий Гладков в некоторых своих великолепных мюзиклах, музыкальных спектаклях, где звучала изящная имитация того национального фона, в котором разворачивается действие пьесы, литературного произведения. Необходимо сочинять мелодии, которые интересны людям здесь и сейчас.

Пресс-служба Максима Дунаевского /

— Вы согласны с тем, что российская современная киномузыка в кризисе, а попытки чиновников оказать поддержку отечественному кинематографу за счет жестких квот на иностранные фильмы решат проблему не только с количеством отечественных картин в прокате, но и их качеством?

— Никакие запреты и ограничения не помогут. Привожу простой пример. Правда, из другой отрасли, но тем не менее показательный. Американцы, начав выпускать автомобили еще в конце XIX века, долгое время считали себя безоговорочными лидерами на этом рынке. Со временем появились державы, которые начали составлять им серьезную конкуренцию, в первую очередь японцы. Они заполонили своими машинами весь американский рынок в 70-е годы прошлого века более качественными и более дешевыми. Что сделали власти США? Они обложили пошлинами японские автомобили, дополнительным налогом, пытаясь таким образом снизить спрос на них со стороны американцев и позволить национальным концернам доминировать на рынке. К чему эта политика привела? Американские автомобили стали еще хуже в отсутствие конкуренции. Это классика рыночной экономики. И американское правительство было вынуждено снять все ограничения.

Тот же принцип сработает в отношении российских фильмов, а музыка в них не станет лучше при квотировании иностранных фильмов.

Неинтересная, блеклая музыка, больше похожая на шумовое сопровождение сюжета, в наших современных фильмах присутствует совсем не потому, что нет композиторов сейчас, которые могут писать качественную киномузыку. Нужны передовые технологии записи и честного, объективного, профессионального отбора музыкального материала. Композитор должен оставаться композитором — сочинять музыку. Но для кино пишут часто отнюдь не «настоящие» композиторы, а не пойми кто. В современном российском кино забыли про понятие вкуса. В кино исчез мощный институт редакторов, который ставил бы заслон любой халтуре, будь то тексты или музыка, а также ограничивал бы волюнтаризм продюсеров и режиссеров. Редакторы в СССР прекрасно разбирались в этих вопросах, музыка в советских фильмах была высочайшего качества. Многие песни до сих исполняются на концертах и имеют успех у современной, молодой аудитории. А что мы слышим в кино сейчас — вкусовщина, сплошная серая масса.

— Когда композитор перестает сочинять?

— Когда больше не хочет писать музыку... Причины у каждого свои — исписался, пуста душа. [Джоаккино] Россини, например, перестал сочинять в 40 лет, но всего того, что он написал до этого, хватает, чтобы считать его великим композитором. Я еще не все написал, что хочу, сочинение музыки по-прежнему мне интересно, это важная часть моей сегодняшней жизни.

Пресс-служба Максима Дунаевского /

Досье

Максим Дунаевский родился 15 января 1945 года в Москве. Его отец — Исаак Дунаевский (1900–1955) — известный композитор, лауреат двух Сталинских премий, народный артист РСФСР. Мать — Зоя Пашкова (1922-1991) — балерина. Брак родителей не был зарегистрирован, фамилию Дунаевский будущий композитор получил только в десятилетнем возрасте.

В 1965 году окончил музыкальное училище при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, в 1970 году — теоретико-композиторское отделение Московской консерватории по классу композиции.

С 1972 года начал писать музыку для фильмов. Создал музыку к фильму Ролана Быкова «Автомобиль, скрипка и собака Клякса» (1974).

Известность Максиму Дунаевскому принес музыкальный телефильм «Д’Артаньян и три мушкетера» режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича. Картина вышла на экраны в 1979 году и сразу стала очень популярной. Некоторые музыкальные композиции из фильма стали хитами: «Пора, пора, порадуемся», «На войне как на войне» и др.

В 1981–1985 гг. — художественный руководитель и главный дирижер Государственного эстрадного оркестра РСФСР.

С 1992 по 1999 г. жил в США, работал на массачусетском телеканале CRN-TV, а также в Голливуде.

В общей сложности музыка и песни Максима Дунаевского звучат в более чем 60 фильмах и 40 спектаклях, 25 из которых являются мюзиклами. Член Союза кинематографистов, входит в правление Гильдии композиторов кино.

Был дирижером и художественным руководителем театра им. Евгения Вахтангова (1969–1974), худруком группы «Фестиваль», государственного эстрадного оркестра РСФСР, музыкальным руководителем Московского Мюзик-холла (1974–1975).

Максим Дунаевский написал ряд симфонических произведений, в том числе концерт для оркестра, кантату для хора а capella «Старые корабли» (на стихи Артура Лундквиста, 1970), камерно-инструментальные ансамбли, а также сонаты, циклы романсов, поп-оперу «Саломея — царевна Иудейская» и др.

Народный артист России (2006). Заслуженный деятель искусств РФ (1996).

С 2015 года занимает пост художественного руководителя Московской областной филармонии и является председателем художественного совета организации. Член коллегии минкультуры Московской области, член экспертного совета по культуре и член Общественного совета Минобороны.

В 2019 году за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность был награжден орденом Почета.