Палестина готовится к выборам: противостояние Махмуда Аббаса и ХАМАС нарастает

На Западном берегу реки Иордан была открыта регистрация на участие в первом этапе палестинских выборов. Согласно распоряжению избирательной комиссии, она продлится с 3 по 7 октября. В общей сложности выдвинуть свою кандидатуру имеют право 2,54 млн жителей региона.

В сентябре Палестинская национальная администрация (ПНА) приняла решение проводить местные выборы в два этапа, которые будут организованы 11 декабря 2021 года и 26 марта 2022-го.

Первый из них пройдет на Западном берегу и, как сообщили представители исламистского движения ХАМАС, контролирующим сектор Газа, на территории анклава голосование будут бойкотироваться. Второй пройдет непосредственно на территории палестинского анклава, если местное руководство пойдет на уступки и разрешит его реализацию.

Global Look Press / Mahmoud Issa/Keystone Press Agency

Также ранее были определены даты парламентских и президентских выборов, которые должны были состояться 22 мая и 31 июля этого года соответственно. Однако позже глава ПНА Махмуд Аббас отложил голосование на неопределенный срок, сославшись на отказ Израиля разрешить проведение плебисцита в Восточном Иерусалиме.

Сейчас внутренние противоречия среди арабского населения региона определяются все четче. Президент ПНА постепенно теряет популярность среди палестинцев из-за своей умеренной позиции по отношению к еврейскому государству и неспособности решить проблемы палестинцев. В то же время лидеры ХАМАС, продолжающие антиизраильскую деятельность под предлогом защиты интересов соотечественников, имеют возрастающий шанс победить при подсчете голосов на выборах, особенно в подконтрольном им секторе.

Palestine opens registration for local electionshttps://t.co/NaxzA05iYt pic.twitter.com/fFAe9wIzL3 — Yeni Şafak English (@yenisafakEN) October 3, 2021

Политическая работа ХАМАС

На этом фоне лидеры исламистского движения сопротивления активизировались в вопросах дипломатической работы. Так, накануне глава политического офиса ХАМАС Исмаил Хания провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Афганистана Амиром Муттаки, входящим в сформированное «Талибаном»1 (запрещен в РФ) правительство.

Федеральное агентство новостей /

#Hamas chief holds call with Taliban foreign minister https://t.co/Bo0yKAtD6s — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) October 4, 2021

В ходе беседы представитель исламистской организации высоко оценил победу талибов в борьбе за освобождение афганской территории от сил США и НАТО. При этом он выразил надежду, что радикальное движение «сыграет свою роль в поддержке своих братьев в Палестине в освобождении Иерусалима». Помимо этого, Хания попросил Муттаки активизировать усилия по борьбе с имеющими место нарушениями Израиля.

Талибский министр в свою очередь положительно высказался о деятельности, которую ведет в регионе ХАМАС.

Усиление международного взаимодействия

Также в воскресенье палестинская организация назначил проведение большого собрания своих лидеров в столице Египта.

«Встреча станет первым заседанием политического бюро после завершения недавних внутренних выборов», — сообщил журналистам пожелавший остаться анонимным чиновник ХАМАС.

По данным источника, руководители различных отделений ХАМАС съехались в Каир из сектора Газа, Турции и Катара. В общей сложности на собрание были созваны по меньшей мере 19 высокопоставленных членов политбюро организации. Ее официальный представитель заявил, что, помимо обсуждения внутренней повестки, палестинская делегация проведет переговоры с главой египетской разведки Аббасом Камалем. Впрочем, официальные источники в Каире не подтвердили эту информацию.

Hamas political bureau will convene in Egypt on Sunday



Meeting expected to discuss internal issues, Palestinian developmentshttps://t.co/KFzQOxJ6fT pic.twitter.com/sjA7VFRhzM — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) October 3, 2021

Однако данным событиям предшествовало субботнее приглашение политического лидера движения ХАМАС Исмаила Хании в египетскую столицу для встречи с властями страны.

Предполагается, что цель этих переговоров — обсуждение режима прекращения огня с Израилем, обмена пленными и гуманитарной ситуации в секторе Газа в условиях продолжающейся блокады.

На правах первой арабской страны, нормализовавшей отношения с еврейским государством, Египет старается выступить в роли дипломатического посредника, который способен внести свой вклад в предотвращение новых обострений и стабилизацию региональной обстановки.

A #Hamas delegation headed by the movement's leader Ismail Haniyeh will visit #Egypt on Sunday to discuss a number of issues, the movement announced on Saturday night.https://t.co/Fg4FPWNJ0N — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 2, 2021

Махмуд Аббас старается не отставать

Глава ПНА тем временем продолжает бороться за свое положение и сохранение авторитета лидера посредством активной политической работы. Вечером 3 октября в Рамалле он провел уже вторую за месяц встречу с израильской правительственной делегацией.

Аббас принял главу минздрава еврейского государства Ницана Горовица, министра регионального сотрудничества Иссави Фрейджа и депутата Кнессета Михала Розена. Все они являются членами левой партии «Мерец», входящей в правящую коалицию.

«Президент подчеркнул важность прекращения израильской блокады и достижения справедливого и глобального мира в соответствии с международными резолюциями», — сообщили палестинские СМИ.

В ответ на это гости лидера ПНА выразили свое стремление поддержать урегулирование двустороннего конфликта на основе мирного сосуществования двух государств, основанного на доверии. Данные встречи с израильскими министрами стали первыми за несколько лет мероприятиями такого рода.

"The president underlined the importance of ending the Israeli occupation and achieving a just and global peace conforming to international resolutions" https://t.co/0oNkieyk3X — Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 3, 2021

Хотя представители партии «Мерец» продолжают действовать согласно своему курсу, предусматривающему урегулирование межнационального конфликта, правые партии в Кнессете раскритиковали коллег по правительству за их инициативу. Поскольку новый кабмин, состоящий из политических объединений различной идеологии, принял решение избегать острых вопросов в отношении Палестины, вряд ли стоит ожидать от этой встречи прорывных результатов.

Несмотря ни на что Махмуд Аббас использует эти переговоры себе на пользу. Он расценивает их как очередную площадку для публичных высказываний, демонстрирующих его приверженность защите прав своего народа.

Abbas receives delegation of Israeli 'left-wing' politicians in Ramallah https://t.co/iXU0sMyBa1 pic.twitter.com/7nYju6OqVn — Ma'an News Agency (@MaanNewsAgency) December 14, 2016

Ранее он уже выступал с ультиматумом по отношению к Израилю, пригрозив обращением в Международный суд Гааги в том случае, если еврейское государство не оставит в покое сектор Газа, Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим. На полный вывод сил и прекращение поселенческой политики он дал Тель-Авиву год. Впрочем, он уже неоднократно делал аналогичные заявления, и это до сих пор не привело ни к каким результатам.

Федеральное агентство новостей /

Рост публичной активности главы ПНА сейчас пропорционален увеличению популярности его конкурентов из ХАМАС. Сегодня Палестина испытывает сложный переходный период — администрация исламистского движения претерпела обновление, и неясно, к чему это приведет в ближайшей перспективе, а дальнейшая судьба Махмуда Аббаса является весьма туманной.

Эта неопределенность и внутренняя политическая борьба, безусловно, продлятся до подведения итогов предстоящих выборов в регионе. Именно они могут помочь объединению всей палестинской территории под единым руководством, и тогда направление политики страны будет более предсказуемой. Вот только при прочих равных, в настоящий момент более вероятен сценарий победы представителей ХАМАС, а также их сторонников на территории Западного берега реки Иордан.

1 Организация запрещена на территории РФ.