Беременная звезда «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс вышла на митинг за право на аборт

Нью-Йорк, 4 октября. Звезда серии фильмов «Голодные игры» Дженнифер Лоуренс вышла на митинг за право женщин на аборты. Компанию ей составила стендап-комедиантка и сценаристка Эми Шумер.

Знаменитости приняли участие в акции, прошедшей в Нью-Йорке. Борцы за репродуктивную свободу женщин протестовали против нового закона, принятого в штате Техас, который запрещает аборт с шестой недели беременности. Требование касается даже тех случаев, когда зачатие произошло в результате насилия.

Эми Шумер рассказала об участии в митинге на своей странице в Instagram. Сценаристка, лишившаяся матки из-за эндометриоза, опубликовала фото, на котором она позирует со ждущей рождения малыша Лоуренс.

«У меня нет матки, а она беременна, но мы здесь», — написала стендап-комедиантка.

На фото звезды держат плакаты, сообщающие о необходимости абортов. Например, на плакате в руках Лоуренс написано, что женщины не могут быть свободными, пока они не контролируют свое тело.

О беременности звезды «Голодных игр» стало известно в начале осени. Актриса ждет первенца от искусствоведа Кука Маруни.