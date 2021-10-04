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Светлана Малькова хочет через суд взыскать с актрисы Анастасии Макеевой 500 тысяч рублей

  /   Обновлено: 04 октября 2021 12:08
Шоу-бизнес
Светлана Малькова хочет через суд взыскать с актрисы Анастасии Макеевой 500 тысяч рублей
instagram.com  /  @svetamalkova

Москва, 4 октября. Бывшая жена супруга актрисы и певицы Анастасии Макеевой, бизнесмена Романа Малькова обратилась в суд с иском к знаменитости, выяснил ФАН.

Художница Светлана Малькова живет в Словении и воспитывает троих детей от экс-мужа. У бывших супругов есть четвертый общий ребенок, который переехал в Москву к отцу и его новой жене.

Экс-супруга бизнесмена обратилась в столичный Преображенский районный суд и попросила признать порочащими и не соответствующими действительности сведения, которые Макеева распространила на своей странице в Instagram. Художница указала, что действует в интересах своей несовершеннолетней дочери. Кроме того, Малькова хочет взыскать с актрисы крупную сумму денег.

«Также стороной истца заявлено требование о взыскании с ответчицы компенсации причиненного морального вреда в размере 500 тысяч рублей», — сообщила ФАН пресс-секретарь Преображенского районного суда.

Светлана Малькова хочет через суд взыскать с актрисы Анастасии Макеевой 500 тысяч рублей
instagram.com  / @makeevan

Иск Мальковой к звезде мюзиклов начнут рассматривать 27 октября. Первое заседание назначено на 14:00 по московскому времени.

Анастасия Макеева ранее пожаловалась поклонникам на серьезные проблемы со здоровьем. Актриса потеряла память из-за лекарств после нервного срыва.

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суд макеева малькова
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