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Правоохранители возбудили дело после распыления газового баллончика в иркутской школе
Происшествия
Правоохранители возбудили дело после распыления газового баллончика в иркутской школе
vk.com  /  Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Иркутск, 4 октября. СК России по Иркутской области возбудил уголовное дело по факту распыления газового баллончика в школе №20. В результате инцидента было эвакуировано более 400 человек.

Следствие установило, что утром ученик восьмого класса распылил газовый баллончик в коридоре иркутской школы №20. В результате происшествия пострадали два подростка. Им понадобилась медицинская помощь. После осмотра школьников отпустили домой.

Сотрудники полиции оперативно прибыли на место ЧП. Расследование инцидента взяла на контроль прокуратура. Из-за инцидента уроки были приостановлены. Более 400 человек вывели на улицу.

На днях подросток из Рязанской области расклеил объявления с угрозами устроить стрельбу в школе. Правоохранители нашли и задержали автора послания.

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