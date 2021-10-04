Правоохранители возбудили дело после распыления газового баллончика в иркутской школе

Иркутск, 4 октября. СК России по Иркутской области возбудил уголовное дело по факту распыления газового баллончика в школе №20. В результате инцидента было эвакуировано более 400 человек.

Следствие установило, что утром ученик восьмого класса распылил газовый баллончик в коридоре иркутской школы №20. В результате происшествия пострадали два подростка. Им понадобилась медицинская помощь. После осмотра школьников отпустили домой.

Сотрудники полиции оперативно прибыли на место ЧП. Расследование инцидента взяла на контроль прокуратура. Из-за инцидента уроки были приостановлены. Более 400 человек вывели на улицу.

На днях подросток из Рязанской области расклеил объявления с угрозами устроить стрельбу в школе. Правоохранители нашли и задержали автора послания.