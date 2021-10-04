Дуэт HammAli & Navai не смог вылететь в Душанбе из-за проблем со здоровьем

Москва, 4 октября. Рэп-дуэт HammAli & Navai не смог отправиться в Душанбе из-за проблем со здоровьем, которые были выявлены у Александра Алиева. Артисты объявили в Instagram об отмене поездки.

Алиев сообщил в Stories в Instagram, что здоровье его подвело. Он вынужден был остаться на родине, но обещал, что группа обязательно посетит Таджикистан. По словам исполнителя, его не допустили к вылету.

«За пять лет со мной такое впервые. Наверное, надо чаще отдыхать. Я поправлюсь, и мы обязательно увидимся», — написал Алиев.

Наваи Бакиров разместил у себя фотографию лежащего на койке коллеги в окружении медиков. На кадре Алиев был подключен к специальному аппарату.

«Сашу забрали с температурой и давлением», — сообщил Бакиров.

Весной этого года HammAli & Navai объявили о распаде группы. Артисты готовились к выходу нового альбома, который стал бы последним для группы. Певцы объяснили завершение совместного творчества тем, что они достигли предельных высот на российской сцене.