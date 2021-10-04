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«JourФак Манукяна». Саакашвили в Грузии и заговор против Разумкова

  /   Обновлено: 04 октября 2021 13:59
Общество

На минувшей неделе всех прилично удивил Михаил Саакашвили. Он внезапно оказался в Грузии перед самыми выборами. Вместо того, чтобы въехать на белом коне на центральную площадь Тбилиси и управлять новой революцией, Саакашвили попал под арест и, вероятно, окажется в тюрьме по примеру «берлинского пациента». Оба этих персонажа переоценили свою поддержку в народе и в итоге оказались в том месте, куда, похоже, стремились всю жизнь.

Что касается Саакашвили, большинство до последнего отказывалось верить, что он приехал в Грузию. Видео из Аджарии казалось фейком. Да и официальные лица Грузии отказывались признавать этот факт. Однако в итоге кадры задержания Мишико расставили все по местам. А незадолго перед этим появился информационный вброс о том, что Саакашвили находится в украинском Трускавце, а вовсе не в Грузии.

Вы спросите, почему же заговорили про этот город в Львовской области? А это не случайно. Основной целью было пролить свет на встречу «Слуг народа», ведь они там целый заговор устроили. Его целью было собрать необходимые голоса за отрешение от должности спикера Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова, который в последнее время стал все чаще иметь альтернативную от партии точку зрения.

Почтил своим вниманием этот «форум» и Владимир Зеленский. Президент Украины был очень недоволен тем фактом, что команда Разумкова рассекретила главную цель собрания в Трускавце. Зеленский, воспользовавшись представившейся возможностью, решил выступить и впервые открыто назвал политику Украины «наглой». Вероятно, президент этой страны живет по принципу «наглость — второе счастье», считая, что только так на современной международной политической арене можно добиваться успеха. Ну что же, видимо, классической дипломатии нет места в современной Украине. Комику хочется продолжать хайповать. Только он кресла перепутал и делает это не со сцены «Квартала 95», а в официальной должности, которая ему явно не по размеру.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

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