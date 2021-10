Сенат США смог принять временный бюджет и спасти правительство от шатдауна

На минувшей неделе политическая обстановка в Соединенных Штатах обострилась: внутренние противоречия, не давали решить важнейший вопрос — подписание годового бюджета страны.

Обычно, если Конгрессу не удается согласовать финансирование деятельности государственных органов на следующий финансовый год, происходит временная приостановка их работы, которую называют shutdown («шатдаун», как «остановка машины или компьютера»). На время шатдауна многие государственные учреждения закрываются, а сотни тысяч их работников отправляются в неоплачиваемый отпуск. Чаще всего приостановка не относится к важнейшим организациям и ведомствам, жизненно важным для обеспечения безопасности страны, таким как Министерство обороны. Но из-за того, что расходы бюджета устанавливаются решением Конгресса, теоретически вполне возможен шатдаун в работе любой государственной организации.

В ходе президентского срока Дональда Трампа ситуация, когда Конгрессу не удавалось согласовать финансирование деятельности государственных органов, возникала дважды: 20 января и 22 декабря 2018 года. Тогда шатдаун был вызван спорами вокруг некоторых положений иммиграционной политики, — Трамп требовал, чтобы в бюджет было включено выделение средств на строительство пограничной стены между США и Мексикой.

До выборов Джозеф Байден обещал: избрав его президентом США, американцы забудут о подобных проблемах. Тем не менее угроза шатдауна на последней неделе сентября была вполне реальной. Всего за несколько часов до наступления крайнего срока Конгрессу все же удалось, хоть и не без разногласий, принять законопроект, временно продлевающий финансирование структур федеральной власти.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» разбиралась, почему правительство Соединенных Штатов в очередной раз оказалось под угрозой шатдауна.

Внутренние противоречия

Разногласия по проекту бюджета на следующий финансовый год начались с внутренних противоречий в Демократической партии США. Палата представителей, где демократы обладают большинством с незначительным перевесом, 21 сентября смогла одобрить промежуточный бюджетный пакет, обеспечивающий полноценное финансирование правительства до 3 декабря. Основная задача была решена, однако процесс голосования оказался отнюдь не легким — демократы столкнулись с серьезными внутрипартийными разногласиями.

U.S. House PASSES short-term government funding through December 3rd and increase debt limit, 220-211.



Goes now to the Senate. pic.twitter.com/KjVG0LUB8q — CSPAN (@cspan) September 22, 2021

Чтобы понять причины ожесточенных дебатов внутри Демократической партии в Конгрессе, нужно рассмотреть базовые пункты бюджетного пакета. Некоторые из них не имели никакого отношения к работе правительства США.

Итак, согласно проекту, не менее 35 млрд долларов собирались потратить на поддержку жертв стихийных бедствий, а также на выделение материальной помощи афганским беженцам, сотрудничавших с правительством США в течение двух десятилетий боевых действий в Афганистане.

Congress approves $35.5 BILLION disaster aid package. Money will go to recent hurricane victims. California approved for $576.5 MILLION. — Marcus Washington (@MarcusNBC) October 25, 2017

Для содействия правительствам штатов и местным органам самоуправления в восстановлении разрушенной после стихийных бедствий инфраструктуры предусматривалось выделение финансовых средств на сумму 28,6 миллиардов долларов.

10 млрд — на покрытие сельскохозяйственных потерь от неблагоприятных погодных явлений, 6 млрд — на развитие проектов по борьбе с наводнениями, 5 млрд — на строительство жилья и реализацию перспективных экономических проектов, и наконец 2,6 млрд — на ремонт автомагистралей.

С данным пунктом в Палате представителей согласились все, в том числе и республиканцы, чьи родные штаты серьезно пострадали после разрушительного урагана Ида.

Разногласия вызвало другое положение законопроекта, согласно которому Соединенные Штаты обязуются выделить Израилю 1 миллиард долларов на улучшение системы противовоздушной обороны «Железный купол». Прогрессивные демократы, ранее выступившие против военного ответа Иерусалима на ракетные обстрелы израильской территории со стороны палестинских группировок, приняли решение бойкотировать билль, проголосовав против его дальнейшего продвижения.

Лидер большинства в Палате представителей Стени Хойер выразил убежденность в том, что израильтяне имеют полное право на самооборону:

«В связи с тем, что мы продолжаем выступать за мирное урегулирование палестино-израильского конфликта, основанное на принципе «два государства для двух народов», ради безопасности как израильтян, так и палестинцев, мы решительно выступаем за право Израиля на самооборону против деструктивных действий различных незаконных вооруженных формирований», — заявил Хойер.

Global Look Press / Rod Lamkey - CNP / Consolidated News Photos

В ответ демократка и дочь палестинских эмигрантов Рашида Тлаиб заявила, что США «не могут говорить о безопасности израильтян в то время как палестинцы живут в условиях жесткой системы апартеида»:

«Нам необходимо поговорить и о безопасности для палестинцев, о их защите от нападений со стороны Израиля», — заявила Тлаиб.

«Израильский вопрос» вызвал существенную задержку и ожесточенные дебаты в процессе принятия проекта бюджета, но в конце концов билль прошел палату представителей: «за» проголосовали 420 конгрессменов, девять выступили «против».

US lawmakers green-light $1 billion to resupply Israel's Iron Dome missile defense system https://t.co/fDF1KXp3ZI pic.twitter.com/OKPooSYUCn — AFP News Agency (@AFP) September 24, 2021

Далее законопроект отправился на рассмотрение в Сенат, где уже столкнулся с недовольством со стороны республиканцев: оппоненты выступили против повышения потолка по федеральному государственному долгу США.

Инструмент для манипуляций

Регулярное повышение лимита госдолга США необходимо для того, чтобы профинансировать уже одобренные расходы. По сути, другого выбора у американских законодателей нет: отказ или неспособность Конгресса вовремя поднять потолок госдолга может обернуться тяжелой экономической катастрофой для всей страны — дефолтом по долговым обязательствам. Министерство финансов может лишиться возможности привлекать новые заимствования и денежных средств может не хватить для бесперебойного финансирования регулярных расходов и процентных платежей по долгу.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

С 2011 года республиканцы требуют прекратить повышать лимит госдолга. Они указывают, что дефицит бюджета вырос до слишком огромных сумм. В прошлом 2020 году он впервые превысил 1 триллион долларов; в следующие несколько лет ожидается, что он вырастет до 1,3-1,8 трлн долларов. Однако в реальности, показательно демонстрируя обеспокоенность, республиканцы умело используют проблему повышения долгового лимита для достижения собственных политических интересов. Они пытаются обменять уступки демократов в вопросах будущих бюджетных расходов на свое согласие повысить долговой потолок.

Демократы любезно соглашаются на обмен, впоследствии убеждая своих избирателей в том, что разгон инфляции — не их рук дело, а осознанный шаг всего американского правительства.

В 2021 году республиканцы в очередной раз решили стоять на своем и не голосовать за проект бюджета, предусматривающий повышение государственного долга. Лидер сенатского меньшинства республиканец Митч Макконел еще 22 сентября заявил, что республиканцы в Сенате готовы проголосовать за проект бюджета и предотвратить шатдаун правительства только в том случае, если статья о повышении потолка государственного долга будет вычеркнута из текста билля.

We all agree America must not default. We have a Democratic President, House, and Senate. They have decided to operate on a partisan basis. So Democrats should not play Russian roulette with our economy. They have an obligation to raise the debt ceiling and they will do it. pic.twitter.com/7RsExpcFJU — Leader McConnell (@LeaderMcConnell) September 22, 2021

Можно предполагать, что Макконел знал: его методы сработают эффективно. Он понимал, что несмотря на способность демократов использовать определенные юридические уловки и в одностороннем порядке принять бюджет на 3,5 триллиона долларов, они не захотят брать на себя ответственность за повышение лимита госдолга.

This week in the Senate proved that clumsy partisan jams will not work. We were able to avoid a shutdown because the Democratic majority accepted reality and listened to what Republicans have consistently said for months. Now they will need to do the same thing on the debt limit. pic.twitter.com/a1GYqvFnMc — Leader McConnell (@LeaderMcConnell) September 30, 2021

Все попытки членов Демократической партии убедить республиканцев проголосовать за исходную версию проекта государственного бюджета оказались безуспешными. Поэтому 30 сентября за несколько часов до крайнего срока демократы пошли на уступки и приняли промежуточный бюджетный пакет, обеспечивающий полноценное финансирование правительства до 3 декабря этого года. Через несколько часов президент США Джо Байден подписал законопроект.

Tonight I signed the continuing resolution to fund our government through December. It funds critical needs like our COVID-19 response, resettling our Afghan allies, and disaster assistance — and gives us more time to pass longer-term funding and deliver for the American people. pic.twitter.com/sUCtKugVto — President Biden (@POTUS) September 30, 2021

Что дальше?

Следующие два месяца станут действительно сложными для Конгресса Соединенных Штатов — законодателям предстоит преодолеть множество дебатов и к 4 декабря принять окончательный проект бюджета на 2022 год. Преимущество явно не на стороне демократов — для того, чтобы успешно поднять лимит государственного долга, придется торговаться по правилам республиканцев и идти на неудобные политические уступки. Однако подобный спектакль происходит ежегодно, поэтому теперь по данному вопросу вряд ли стоит ждать чего-то неожиданного.

Между тем, регулярное откладывание решения проблемы государственного долга в дальний ящик — отнюдь не дальновидная политика. Создается впечатление, что руководство Соединенных Штатов живет по правилам подростков, сбежавших из дома: главное, что происходит здесь и сейчас, а дальше будь что будет. Судя по всему, никто не хочет признавать, что меры временного характера могут лишь дать передышку, но никак не предотвращают надвигающуюся на США экономическую катастрофу.

