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Демократы в Конгрессе США отказались от уступок по «плану Байдена»
Весь мир
Демократы в Конгрессе США отказались от уступок по «плану Байдена»
Global Look Press  /  Rod Lamkey / Keystone Press Agency

Вашингтон, 4 октября. Представители левого крыла Демократической партии США отказались идти на уступки умеренным демократам в вопросе финансирования инфраструктурного плана президента Байдена.

Представители Демократической партии вновь не смогли прийти к единому мнению в ходе состоявшихся в минувшие выходные консультаций, которые касались ключевого вопроса внутренней повестки Демократов. Так называемые прогрессисты категорически отвергли требования умеренного сенатора Джо Манчина сократить более чем в два раза расходы на инфраструктурный план президента Байдена.

Лидер прогрессистов в Конгрессе, конгрессвумен от Вашингтона Прамила Джаяпал заявила, что требования сенатора Манчина являются неприемлемыми и сообщила, что Левое крыло партии не пойдет на уступки.

«Этого не произойдет. Этого слишком мало, чтобы расставить наши приоритеты. Это будет где-то между 1,5 и 3,5 триллионами долларов, и я думаю, что Белый дом работает над этим прямо сейчас. Помните: то, что мы хотим обеспечить, — это уход за детьми, оплачиваемый отпуск, изменение климата», — заявила Джаяпал в эфире телеканала CNN.

Также Манчин заявил на прошлой неделе, что он настаивает на включение в итоговый документ положения, гарантирующего, что федеральное правительство не будет финансировать аборты через систему Medicaid, за исключением тех случаев, когда речь идет о жизни и здоровье женщины, либо если беременность наступила в результате изнасилования или инцеста.

Вместе с тем, Прамила Джаяпал заявила, что прогрессисты рассматривают возможность сокращения некоторых статей расходов, а также сокращение длительности отдельных программ, что должно уменьшить общую стоимость проекта. При этом она подчеркнула, что меры по переводу экономики Штатов на углеродно-нейтральные стандарты должны остаться.

Это мнение поддерживает председатель Бюджетного комитета Сената, сенатор Берни Сандерс, который выразил уверенность в переговорной позиции прогрессистов, подчеркивая, что она соответствует видению Белого дома.

«На нашей стороне президент Соединенных Штатов. На нашей стороне 96 процентов членов Демократической фракции в Палате представителей. На данный момент на нашей стороне все сенаторы-демократы, кроме двух. Мы собираемся выиграть это дело», — заявил Сандерс в воскресенье.

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Global Look Press  / Leigh Vogel - Pool Via Cnp / Keystone Press Agency

Месяц на принятие

Несмотря на существующие разногласия и нежелание различных групп, которые сформировались внутри Демократической партии, идти на уступки, лидеры Демократов в Конгрессе выражают оптимизм по поводу принятия инфраструктурного плана.

Лидер сенатского большинства, сенатор Чак Шумер заявил, что Демократическая партия работает над принятием сразу двух инфраструктурных законопроектов: двухпартийного плана стоимостью около триллиона долларов и расширенного плана Байдена, вокруг которого развернулась борьба.

«Это займет немного времени. Я считаю, что мы находимся на пути к принятию как двухпартийного законопроекта об инфраструктуре, так и законопроекта о согласовании, и наша цель — завершить оба законопроекта в следующем месяце», — заявил он.

Такого же мнения придерживается и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая призывает законодателей принять инфраструктурный план до конца месяца, заявив, что лидеры Демократической партии ведут активные консультации по рассматриваемому законопроекту с сенаторами Джо Манчином и Кирстен Синема, от которых зависит судьба законопроекта в Сенате.

«Мы скоро примем оба законопроекта. У нас есть ответственность и возможность сделать это», — сообщила Пелоси.

В свою очередь сенатор Синема раскритиковала руководство Демократов за медлительность в принятии уже согласованного двухпартийного инфраструктурного плана, в результате чего страдают миллионы простых американцев.

«Лишение американцев миллионов хорошо оплачиваемых рабочих мест, более безопасных дорог, более чистой воды, более надежного электричества и лучшей широкополосной связи только вредит обычным семьям», — заявила она.

Законопроект об инфраструктуре стал одним из ключевых пунктов внутренней повестки США после того, как Республиканская партия отказалась поддерживать план, предложенный президентом Джо Байденом, поддержав менее дорогостоящий законопроект, который предусматривает ремонт и модернизацию транспортной и энергетической инфраструктуры, телекоммуникационных сетей, а также водопровода.

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Единственной возможностью для Демократической партии выполнить предвыборное обещание Байдена является процедура бюджетного согласования, которая может быть принята при наличии 50 голосов в Сенате, однако из-за несогласия сенаторов-демократов Манчина и Синема, законопроект в текущем виде не может быть принят по причине отсутствия необходимого количества голосов.

В свою очередь разногласия по инфраструктурному плану не позволяют Конгрессу поднять потолок госдолга, что грозит США внутренним и внешним дефолтом.

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