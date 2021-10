Демократы в Конгрессе США отказались от уступок по «плану Байдена»

Вашингтон, 4 октября. Представители левого крыла Демократической партии США отказались идти на уступки умеренным демократам в вопросе финансирования инфраструктурного плана президента Байдена.

Представители Демократической партии вновь не смогли прийти к единому мнению в ходе состоявшихся в минувшие выходные консультаций, которые касались ключевого вопроса внутренней повестки Демократов. Так называемые прогрессисты категорически отвергли требования умеренного сенатора Джо Манчина сократить более чем в два раза расходы на инфраструктурный план президента Байдена.

Лидер прогрессистов в Конгрессе, конгрессвумен от Вашингтона Прамила Джаяпал заявила, что требования сенатора Манчина являются неприемлемыми и сообщила, что Левое крыло партии не пойдет на уступки.

"There's no number on the table yet that... everyone has agreed to," Democratic Rep. Pramila Jayapal tells @DanaBashCNN when asked about the ongoing negotiations on the larger spending package. Adding, $1.5 trillion is "too small to get our priorities in." #CNNSOTU pic.twitter.com/KV2EZ3Ig49