Космонавт Борисенко рассказал, какие эмоции ждут актрису Пересильд перед взлетом на МКС

Во вторник, 5 октября, российская актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправятся в космос, где проведут две недели, работая над съемками фильма «Вызов». Сопровождать в путешествии во внеземное пространство их будет космонавт Антон Шкаплеров.

Запуск с космодрома Байконур запланирован на 11:55 по московскому времени. Экипаж должен вернуться на Землю 17 октября.

Корреспондент ФАН поговорил с летчиком-космонавтом, членом отряда космонавтов ФГБУ НИИ ЦПК, Героем РФ Андреем Борисенко о том, что предстоит пережить при взлете актрисе Юлии Пересильд и режиссеру Климу Шипенко. Он рассказал, достаточно ли четырех месяцев подготовки, чтобы отправиться в космос на две недели.

«Независимо от того, который раз человек летит в космос, воздействия происходят одни и те же — это перегрузки, которые длятся чуть больше десяти минут, а в конце — наступление невесомости. Начиная с первых стартовых минут перед полетом в космос начинаются серьезные эмоциональные переживания, потому что человек понимает, что ему предстоит пережить. Это никого не оставляет равнодушным», — поделился летчик-космонавт.

Невские Новости / Наталия Казакова

Андрей Борисенко рассказал, что эмоциональный стресс каждый человек испытывает по-разному, у некоторых он может длиться весь полет.

Подготовка экипажа началась еще в конце мая этого года. Вся команда прошла через изнурительные тренировки, которые помогут как можно быстрее адаптироваться в космосе.

«Если человек отправляется в космос в качестве туриста, в качестве которого весь экипаж и летит, то подготовка таких непрофессиональных космонавтов рассчитана на шесть месяцев. Естественно, могут быть доработки той методики, которые привели к тому, что в течение четырех месяцев человека в качестве космического туриста подготовили к полету», — объяснил Герой РФ.

roscosmos.ru / ЦПК / Роскосмос

Космонавт рассказал, что после возвращения на Землю организм человека будет адаптироваться к земным условиям. Длится это, как правило, столько, сколько был сам космический полет. Это примерные сроки восстановления исходных параметров организма после полета в космос, подчеркнул Борисенко.

«Профессиональные космонавты стараются летать в космос столько раз, сколько позволяют им здоровье и обстоятельства. Я знаю про один случай, когда космический турист два раза летал в космос за свои деньги за ощущениями», — поделился собеседник ФАН.

Андрей Борисенко признался, что перед полетом у космонавтов есть традиция — просмотр фильма «Белое солнце пустыни».

Ранее стало известно, что настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца отец Сергий (Бычков) освятил ракету-носитель «Союз-2.1а», которая 5 октября доставит в космос киноэкипаж. Целью полета станет создание первого художественного фильма в космосе.