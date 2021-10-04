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Сергей Карасев назначен главным арбитром матча Лиги наций Италия — Испания
Спорт
Сергей Карасев назначен главным арбитром матча Лиги наций Италия — Испания
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich/Global Look Press

Милан, 4 октября. Российский арбитр Сергей Карасев и его помощники будут работать на матче 1/2 финала Лиги наций.

Бригада арбитров из России во главе с Сергеем Карасевым обслужит первый полуфинальный матч Лиги наций, в котором сборная Италии примет испанскую национальную команду. Соответствующую информацию представила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Матч сборных Италии и Испании пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Игра начнется в 21:45 по московскому времени. Помогать Карасеву будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервным арбитром матча назначен Сергей Иванов.

Ранее Ильзат Ахметов был вызван в сборную России по футболу, которая начала подготовку к матчам квалификации ЧМ-2022 против Словакии и Словении. Полузащитник ЦСКА заменил получившего травму Александра Головина.

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италия испания карасев назначение лига наций
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