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Читатели Hokkaido Shimbun призвали Токио отказаться от иллюзий в отношении «возврата» Курил

  /   Обновлено: 04 октября 2021 11:44
Политика
Читатели Hokkaido Shimbun призвали Токио отказаться от иллюзий в отношении «возврата» Курил
Федеральное агентство новостей

Токио, 4 октября. Громкие заявления нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды о «возврате» сразу четырех островов Курильского архипелага рассмешили читателей Hokkaido Shimbun.

По мнению простых японцев, заявления нового главы кабмина после ухода в отставку Есихидэ Суги показывают только степень отчаяния официального Токио. В высоких кабинетах уже давно отказались от мысли заполучить хотя бы часть Курильского архипелага, поэтому заявления становятся все более громкими, скандальными и оторванными от реальности.

«Посмотрите правде в глаза: на Курилах, Сахалине и Камчатке исторически проживали разные народы, но не японцы. Японскими северные территории стали в результате сложных политических процессов. В результате таких же процессов (Вторая мировая война) они и перестали быть японскими!» — обратил внимание Кисиды на исторический контекст читатель bos.

По мнению некоторых пользователей Сети из Страны восходящего солнца, именно осознание того, что Курилы уже никогда не перейдут под контроль Токио, вынуждает Кисиду и его команду переходить на «громкий писк». Нередки в комментариях и заявления, что продолжение деструктивной линии Суги приведет к тотальному разрушению отношений с Москвой, но «ни единого камешка» Японии не достанется.

«Нечего себя тешить иллюзиями ни о двух, ни тем более о четырех островах. Для России Курилы — мощное оборонительное укрепление на Тихоокеанском направлении и одновременно отличный выход в Тихий океан», — поставил Кисиду на место lui.

«Какие там два острова?! Размечтались. Да нам ни единого камешка не вернется!» — добавил szk.

Фумио Кисида 4 октября официально вступил в полномочия главы правительства Японии. Он стал сотым премьер-министром страны. Ранее он уже возглавлял министерство иностранных дел Страны восходящего солнца. По информации НСН, за его кандидатуру отдали свой голос 311 из 458 парламентариев.

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