Полицейские в Удмуртии спасли из горящего дома пожилую пару

Ижевск, 4 октября. Полицейские пришли на помощь пожилой супружеской паре во время пожара. Их поощрят за мужество и героизм, проявленные во время ЧП.

Сотрудники правоохранительных органов получили сообщение о пожаре в селе Малая Пурга на улице Советской. Они оперативно прибыли на место происшествия. В этот момент огонь уже охватил надворные постройки, присутствовала угроза распространения огня на жилой дом. В первую очередь силовики вошли в здание, чтобы эвакуировать из задымленного помещения людей. Они помогли эвакуироваться пожилой паре, после чего вынесли на улицу несколько газовых баллонов.

Пожарные потушили возгорание. По предварительным данным, причиной ЧП стала неисправная электропроводка. Полицейских поощрят за мужество и героизм, проявленные во время инцидента.

Тем временем пожарные ликвидировали открытое горение одноэтажного здания в Анапе.